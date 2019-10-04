الذهبي والأسود...مزيج يرسم فخامة المجوهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 04:44 مساءً - ما من شيء قادر على لفت أنظار السيدات أكثر من قطع المجوهرات الفاخرة. تلك القطع الصغيرة التي تلمع وتشعّ أمام أعيننا تتمكن من استقطاب أنظارنا جميعاً ولفت الانتباه إليها.

وبالطبع، جميعنا نعلم أن الإطلالة لا تكتمل من دون إضافة المجوهرات الفاخرة التي تحدد هوية السيدة وأسلوبها في انتقاء الأزياء والمجوهرات، ولهذا تقدم العديد من دور المجوهرات العالمية، قطعاً مميزة في بداية كلّ موسم لتنتقي منها ما يناسبك.

لخريف 2019، دعينا ننصحك بالمجوهرات التي تلونت باللونين الذهبي والأسود، فهذان اللونين قادران على منح إطلالتك فخامة حتى لو كان كلّ منهما على حدى، فما بالك اذا دُمجا سوياً.

أقراط بتصميم القلب من Oscar de la Renta



وعلى هذا الأساس اعتمدت العديد من دور المجوهرات العالمية على تقديم قطعها باللونين الأسود والذهبي، فلفتت نظرنا بشدة الأقراط من Oscar de la Renta التي جاءت بتصميم القلب وبحجم كبير، حيث تداخل الأسود مع الذهبي بأسلوب مبهر.

ننصحك بتجربتها مع الفساتين الرسمية المزينة بالشكّ، لأنها ستمنحك إطلالة فاخرة، واختاري معها حذاء باللون الذهبي.



سوار من Buccellati

سوار باللونين الأسود والذهبي مع اللون الأبيض منBuccellati



يتمتع هذا السوار من Buccellati بكل ما تطلبه المرأة البسيطة التي ترغب بالإطلالة الناعمة، فتداخل الأسود والذهبي فيه جاء بأسلوب رقيق وغير متكلف، خاصة وأنه أُضيف للسوار اللون الأبيض الناعم ليمنحه أسلوباً فريداً.

ننصحك باختياره في خروجاتك اليومية ومع ملابسك البسيطة والكاجوال.

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خاتم من Isabel Marant

خاتم بحجر أسود كبير من Isabel Marant



اذا كنت من اللواتي يفضلن المجوهرات الضخمة والكبيرة، فهذا الخاتم من Isabel Marant هو طلبك. فقد جاء باللون الذهبي مع حجر كبير تصدر وجه الخاتم باللون الأسود.

بالتأكيد اختاري هذا الخاتم بمفرده، ولا ترفقيه بقطع مجوهرات أخرى في يديك لكي لا تبدو إطلالتك متكلفة. فهو قادر على منحك الفخامة التي تبحثين عنها دون أي قطعة أخرى.

طالعي الصور المرفقة، واختاري منها ما يليق بأسلوبك في انتقاء المجوهرات.

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