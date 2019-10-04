فساتين مزينة بلمعة من وحي الفنانات في مهرجان الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 04:44 مساءً - تألقت أغلب الفنانات في مهرجان الجونة بفساتين مميزة بموديلات مختلفة أنيقة، سواء بألوانها أو قصَّاتها، وبعض الخرز والفصوص التي زادت من أناقتها، وكان أبرزها الفساتين الملونة التي تزينها لمعة خفيفة، وأضافت للموديلات الكثير من الجمال والفخامة، جمعنا لكِ -عزيزتي- بعضها، فأيُّها الأفضل برأيِك؟

مي سليم



جاءت مي عمر بفستان قصير مزين بشراشيب لامعة، وتميزت درة بفستان أزرق بذيل مزين بريش ونقوش لامعة بطريقة مذهلة، وآخر فضي مصمم بطريقة واسعة وكُمٍّ من الخيوط اللامعة المميزة، أما دينا الشربيني فارتدت فستانًا قصيرًا فوشيا بفتحة في البطن، ووشاح جانبي، وارتدت جميلة فستانًا ذهبيًّا مكشوف الصدر بتصميم ضيق عند الخصر، ويتسع من الأسفل بقصَّة مميزة.

درة





في حين تزينت أمينة خليل بفستان لامع مزين بذيل من الريش، وتجملت مي سليم بفستان سماوي بقصَّة مميزة ولاتفة، بينما ظهرت صبا مبارك بـ فستان منفوش فضي بكُمٍّ طويل من جهة، وآخر مفتوح من الجهة الأخرى، وعن لقاء الخميسي فتألقت بفستان أزرق لامع بقصَّة مميزة في الأسفل والأعلى.

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جميلة





فيما أطلت رانيا يوسف بـ فستان أخضر مكشوف الصدر والساقين، وتميزت إنجي المقدم بفستان شفاف مزين بشراشيب فضية، وآخر أخضر بكُمٍّ واحد وقصَّة مميزة في الكتف، وفتحة واسعة أبرزت ساقيها، وزُين بنقوش وفصوص سوداء، وجاءت ليلى علوي بفستان زهري لامع مكشوف الأكتاف وبقصَّة كتف مميزة.

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