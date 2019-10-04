فساتين سهرة على طريق بلقيس فتحي لإطلالة ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 04:44 مساءً - بلقيس فتحي اشتهرت باطلالاتها المميزة في مختلف المناسبات، ولا سيّما في فساتين السهرة، حيث إنها تختار بعناية هذه الاطلالات من دور أزياء محلية وعالمية، بألوان وقصات مختلفة، لكنها دائمًا ما تعتمد الأسلوب الأنيق ذا الطابع المحتشم والراقي، وفي حال كان تصميم الفستان مكشوفًا، فهي تعدّله بطريقتها الخاصة ليتناسب مع ذوقها في الاطلالات، وقد جمعنا بالصور موديلات فساتين سهرة على طريقة بلقيس فتحي، لتستوحي منها المرأة الأنيقة، وإليكِ بعض الأمثلة.



بلقيس فتحي في فستان باللون الأصفر من جورج حبيقة

فستان أصفر من جورج حبيقة تألقت به بلقيس فتحي



شاهدنا بلقيس فتحي مؤخرًا وقد اعتمدت اطلالة أنيقة وحيوية، اختارت فيها اللون الأصفر بدرجته الهادئة التي ناسبت بشرتها ولون شعرها من جورج حبيقة Georges Hobeika، تصميم الفستان ناعم مع أكمام طويلة، ومحدد الخصر وتنورته منسدلة بطريقة مميزة، وقد نسقت معه أقراطًا ماسية مرصعة بحجر باللون الأخضر.



فستان مطرز باللون الأزرق اختارته بلقيس فتحي

بلقيس فتحي في فستان أزرق مطرز



في إحدى المناسبات شاهدنا بلقيس فتحي وقد اختارت فستان سهرة مصنوعًا من قماش الشيفون باللون الأزرق، مطرزًا بطريقة لافتة بحبات ناعمة من الخرز البراق والترتر، باللونين الأزرق والزهري، تصميمه أنثوي محدد الخصر مع أكمام قصيرة، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية أنيقة.

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فستان باللون الفضي من لابورجوازي تألقت به بلقيس فتحي

بلقيس فتحي في فستان أزرق مطرز



اختارت بلقيس فتحي لإحدى المناسبات، اطلالة أنيقة وفاخرة من دار لابورجوازي Labourjoisie كانت عبارة عن فستان سهرة باللونين الأبيض والفضي البراق، تصميمه أنيق، من جهة له كم طويل، ومن جهة أخرى ما يشبه الرداء، محدد الخصر وتنورته منسدلة وقد زينته بمجوهرات ناعمة.



شاهدي فساتين سهرة على طريقة بلقيس فتحي للمرأة الأنيقة، اخترناها لكِ من أحدث اطلالاتها في مختلف المناسبات، واستوحي منها ما يعجبكِ، لتتألقي أنتِ أيضًا في مناسباتك القادمة بأسلوب راقٍ ومحتشم.