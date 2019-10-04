شاهدي مجموعة شانيل للأزياء الجاهزة خريف وشتاء 2019-2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 04:44 مساءً - لهذا الموسم، يتحول القصر الكبير إلى قرية جبلية هادئة، فتميز الديكور بقمم بقدر ما تستطيع أن تراه العين وشارع وأكواخ مغطاة بالثلوج. وهكذا، استقبل القصر الكبير عرض مجموعة شانيل CHANEL للأزياء الجاهزة لخريف – شتاء 2019/2020. وتخيل كارل لاغرفيلد وفيرجيني فيار هذا التحول، فأرادا التعبير عن نفس الأجواء الجميلة التي تميز أحد أيام الشتاء في الجناح المركزي للقصر الكبير؛ أحد الأماكن العزيزة على الدار.

مجموعة شانيل لخريف - شتاء 2019/2020



يتألق سكان الجبال بأحذية بروغان بكعب بلاتفورم وبقبعات فيدورا من التويد للحماية من البرد القارس. ويسيرون على الثلج المتناثر على أرض القصر بكل أناقة وشاعرية. وقد ابتكر كارل لاغرفيلد وفيرجيني فيار تصاميم هذه المجموعة معًا وأضافا إليها لمسات رجالية ونسائية وهي بصمة مميزة لأسلوب شانيل CHANEL. وتتداخل مع لوحة الألوان الشتوية من الأبيض والبيج والأسود والكحلي درجات من البنفسجي والفوشيا والأحمر الطوبي والأخضر الزمردي.

مجموعة شانيل لخريف - شتاء 2019/2020



مجموعة شانيل لخريف - شتاء 2019/2020



يبرز التويد بأنماط عديدة مثل المربعات والطرطان والكاروهات الكبيرة، ومنه المنثور عليه الثلج، بالإضافة إلى التويد بنمط شيفرون أو المحاكي لفراء الأستراخان، والمزود بخياطة لأعلى والمضرب. ويكشف التويد عن طابعه الذكوري على البدل المكونة من سروال واسع يلبس أعلى الخصر ومعطف طويل مذهل. وتنوعت أشكال المعاطف، فتميزت بياقة مرتفعة أو ياقة شال وكيب صغير. كما تزداد جمالاً ببوليرو بتصميم خادع للبصر أو طية صدر من الفراء الصناعي، وتزينها أحيانًا أحزمة بنمط عسكري من الخلف، وأزرار مزدوجة أو قصة مستقيمة. وكان منها بقصة فضفاضة أو مزودة بأحزمة، أما الجيوب، فكانت ضخمة وبها شق أو طية بأزرار. وبالنسبة لحواف سترات التويد، فظهرت على شكل جدائل من الصوف السميك أو محبوكة أو بتصميم بسيط تمامًا.

وتكشف تصاميم أخرى منها عن ياقة واسعة وبوليرو بنمط خادع للبصر. وتمايلت العارضات مرتديات كنزات كبيرة محبوكة بملمس ناعم وكنزات مطرزة بكريستالات، بالإضافة إلى السترات من الصوف المحبوك المزينة بأشكال جبلية. وتم المزج بين ملابس التزحلق والأزياء العصرية، فتم تنسيق سترة مبطنة بالريش مع سروال تويد بقصة واسعة وكاروهات كبيرة. وميز التويد ثلاثي الألوان بدل التزلج بسحاب. وأضيفت الجدائل إلى سترات التويد القصيرة وزينتها جيوب مخيطة من الخارج لوضع تصريح التزلج بها. وتم تنسيق تلك السترات الرائعة مع تنانير بقصة ضيقة، أو تعلوها سترة أخرى مع سروال من الجلد بقصة واسعة، ليكونا معًا طقمًا.

مجموعة شانيل لخريف - شتاء 2019/2020





تم ارتداء الأوشحة المحبوكة من الشيفون المطرز على البشرة مباشرة وفوق بلوزات كبيرة بقماش لتزيين العنق وقلادة طويلة من السلاسل والخرز الزجاجي، وقلادات البلاسترون، والأقراط اللؤلؤية البيضاء... وتمتاز المجموعة بنعومة لا مثيل لها، فتكشف التصاميم عن رؤية المصمم من تحقيق الراحة والأناقة في نفس الوقت. وخلف هذه التصاميم الضخمة الفضفاضة تزهو رقة أنثوية غير مسبوقة. وبدت هذه السمة في بلوزات الجلد الثاني، والتنانير والفساتين من الشيفون الأبيض بطبعات لمتزلجين صغيرين وكراسي التليفريك مع حرف C المزدوج. وأضيفت إليها ياقات بأقواس وكشكشة تتحرك بسلاسة مع حركة الجسم. وتتجلى الإبداعية في الكيب الكبير من الصوف والفساتين بياقة كلودين وطبقات من قطع القماش المستديرة، فضلاً عن التنانير من الغيبور المكسو بالثلج والبدلات الرسمية البيضاء من الساتان. وفي النهاية، تكتمل المجموعة بتنانير مستوحاة من "كرة الثلج" وفساتين من الشيفون والريش، ويطرز نصفها العلوي بأشكال الرقاقات الثلجية من الفينيل الأبيض والذهبي. وتضفي بذلك إليها طابعًا حديثًا وشبابيًا ولمسة من المرح، وهو ما يميز امرأة شانيل CHANEL.

Advertisements

مجموعة شانيل لخريف - شتاء 2019/2020





تناسب ألوان الحقائب درجات ألوان الموسم في الجبال. وتوفرت بالجلد الأسود أو الأبيض المبطن الناعم، كما كان منها بتصميم مرن ومصنوعة من التويد المبطن بقفل بحرف C المزدوج متداخل مع الجلد. واتسمت الحقائب الأخرى بتصميم بطية من الفراء الصناعي أو على شكل حافظة كاميرا مصنوعة من جلد الخروف المضفر. وترتبط الحقائب القابلة للفصل بحقائب صغيرة بحمالات للكتف. وتأتي حقائب الخصر من الفراء الصناعي أو الجلد المزين بالكاميليا اللامعة. أما الحقائب الصغيرة من الراتنج المزين بأحجار الراين، فاتخذت تصميم الجندول. وتندمج الحقائب الشهيرة للدار مع روح المجموعة، فبرزت حقيبة CHANEL’s GABRIELLE بالجلد والتويد بنمط كاروهات بزغب. ومن نفس مصدر الإلهام، تتزين حقيبة 11.12 بالترتر، كما تتسم حقيبة 2.55 بالجلد البرتقالي النيون المبطن.

يضفي أسلوب شانيل CHANEL جاذبية إلى الشتاء بتصاميم جريئة وساحرة ولمسة منعشة. وتبرهن عن طابعها المواكب لكل الأزمنة والمتجدد باستمرار، وعن سماتها الشهيرة ولكن المختلفة مع كل مجموعة.



وحضر عرض مجموعة خريف – شتاء 2020/2019 للأزياء الجاهزة، الذي أقيم في القصر الكبير في الثلاثاء 5 مارس 2019، سفراء شانيل CHANEL، بينيلوبي كروز، وإيلي بامبر، وآنا موغلاليس، ونانا كوماتسو، وآن هسو، وألما جودورسكي، ومارين فاكت، وجوي لونماي، وفيكتوريا سونغ، وجيني كيم، وكارولين دو ميغريه، وليو ون، والممثلات ماريون كوتيار، وسيلين ساليت، وفيرجين ليدويين، ومونيكا بيلوتشي، والعارضات كلوديا شيفر، وناومي كامبل، والمغنية الأمريكية جانيل موناي، إلى جانب المغنيين إيدي دي بريتو وسباستيان تيليه.

?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

إقرئي أيضاً

مجموعة بالمان من أسبوع الموضة في باريس

مجموعة طوني ورد ربيع وصيف 2020

مجموعة سيلين من أسبوع الموضة في باريس