أجمل فساتين سهرة موضة ربيع 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 04:44 مساءً - تتسابق دور الأزياء على تقديم جديدها من الملابس الجاهزة لموسم الربيع والصيف، وهذا العام برعت في تصميم تشكيلة خلابة من فساتين السهرة التي غلبت عليها البساطة.

"الخليج 365" تستعرض لكِ أجمل فساتين السهرة من عروض أسبوع الموضة في ميلانو موضة ربيع 2020، وتخبرك بالموديل الذي يلائم شكل جسمك.





فساتين منفوشة

لم تغب موضة فساتين السهرة المنفوشة عن عروض الأزياء الجاهزة، وقدمت ماركة Act N21 موديل أحمر مؤلف من طبقات مكشكشه، أما ماركة Annakiki فتميزت تصاميمها بالتنانير القصيرة المنفوخة، أعتمدي هذه الستايلات في حال كان القسم السفلي من قوامك ممتلئ.





فساتين مطرزة موضة ربيع 2020



Emporio Armani

تميزت تصاميم ربيع 2020 بالشك اليدوي شديد النعومة والذي جاء في أغلب العروض بنفس لون الفستان كما في الموديلات الموقعة من ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti وامبريو ارماني Emporio Armani وبرادا Pradaوتضمن لكِ هذه القطع إطلالة فخمة من دون مبالغة كما تساعدك ألوانها الداكنة في إخفاء عيوب جسمك.



فساتين سهرة مستقيمة القصة

Jil Sander

ركزت عدد من الدور العريقة على فساتين السهرة مستقيمة القصة والتي تساعد في إطالة القامة، وأعجبتنا الألوان الحيادية لدى جيل ساندر Jil Sander و Giada و N°21، تفاديها فقط اذا كنتِ ممتلئة القامة.





فساتين سهرة بأكمام منفوخة

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Moschino



هى نجمة عروض الأزياء الجاهزة هذا العام وأثبتت حضور لافت على خشبات عروض أسبوع ميلانو، فخطفت الأنظار في مجموعات لويزا بيكاريا Luisa Beccaria وموسكينو Moschino وتميزت بالألوان الهادئة والقصات غير المتكلفة، أعتمديها لإطلالة راقية تشتت النظر عن نحافة كتفيكِ.





فساتين سهرة واسعة

Alberta Ferretti



هى القطع التي نبحث عنها جميعًا ليس فقط لكونها من القطع الساترة ولكن لأنها تمنحنا قوام خالي من العيوب، ومن جهتنا أحببنا الموديلات التي أطلت بها عارضات ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti وامبريو ارماني Emporio Armani.

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