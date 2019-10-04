أحذيتك لخريف 2019 بألوان النيود

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 04:44 مساءً - يشكل اختيار الأزياء الأنيقة والتي تليق بالمناسبة، واحدة من أكثر الأزمات التي تتعرض لها السيدات، فهنّ دائماً ما يسعين إلى الظهور بأبهى إطلالة وبأفضل شكل لكي ينلن إعجاب الجميع ويلفتن الأنظار إليهن، خاصة في المناسبات الرسمية.

وعلى اعتبار أن المناسبات الرسمية، غالباً ما تختار السيدة لها فساتين السهرة لكلاسيكية، تحتاج بالتأكيد إلى اختيار الأحذية ذات الكعب العالي التي ترسم أناقة لا مثيل لها للإطلالة، فكيف إن كانت بألوان النيود التي بإمكانك اختيارها مع مختلف ألوان الفساتين.

وعلى هذا الأساس، قدمت العديد من الدور العالمية لخريف 2019 أحذية ذات كعب عال تميزت بتدرجات ألوان النيود المختلفة، التي تداخل معها في بعض القطع اللون الأبيض أو بعض الألوان الأخرى لتكون مناسبة لإطلالاتك الرسمية

حذاء نيود بتصميم مميز من Prada

أحذية بلون نيود واحد

حذاء بلون النيود المائل إلى الوردي من Christian Louboutin



جاءت هذه الأحذية بتصاميم بسيطة وبعيدة عن التكلف، فمنها بكعب عال جداً وأخرى جاءت بكعب منخفض يناسب مختلف الأعمار. وفي هذا السياق ننصحك بتجربة حذاء Christian Louboutin الذي جاء بلون النيود المائل إلى الوردي وبكعب متوسط الطول، وبالطبع انطبع اللون الأحمر الذي يميز Christian Louboutin على أسفله.

أما اذا كنت ترغبين بحذاء ذو كعب عال، فعليك اختيار الحذاء الذي قدمه Jimmy Choo، فهو جاء بكعب عال وبلون النيود المائل إلى البيج، لكن ما ميّزه حقاً هي اللمعة التي أُضيفت عليه.



أحذية تداخل فيها النيود مع ألوان أخرى

حذاء باللونين النيود والأبيض من Miu Miu



ربما ترغبين في اقتناء حذاء باللون النيود لكن مع إضافات بسيطة تمنحه أناقة وجاذبية أكبر، وفي هذا السياق نرشح لك وبشدة الحذاء من Miu Miu الذي تداخل فيه اللون الأبيض مع النيود بطريقة ملفتة للأنظار، كما أنه مناسب لخروجاتك اليومية فقد جاء بكعب منخفض جداً.

وعلى غرار حذاء Miu Miu جاء الحذاء المميز من Gucci أيضاً، الذي أًضيفت في مقدمته بعض قطع المجوهرات على شكل حبة فراولة حمراء اللون. لذا اذا كنت تبحثين عن التميّز والغرابة ننصحك بهذا الحذاء بالتأكيد.

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