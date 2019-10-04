صيحة المربّعات Fashion Plaids

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 04:44 مساءً - تكاد صيحة المربّعات لا تغيب عن إطلالات الخريف والشتاء في كل عام، فهي ترافق إطلالاتك في مختلف المناسبات لتزيدها فخامة ودفئاً. برزت هذه الصيحة على خشبات عروض موسم خريف وشتاء 2019-2020 وبأحجام وألوان متعدّدة تفسح أمامك المجال للكثير من الخيارات.
إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
شعر ومكياج: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: IRIE, 8PM, TOLEMAIDE, TOD’S, JOSEPH, LE MOKI, D.EXTERIOR, ULTRACHIC, RO’SKNIWEAR
سروال من IRIE. السعر 523$
توب من 8PM. السعر 251$
عقد من Tolemaide. السعر 132$
حذاء من الجلد الأسود. السعر 709$
حقيبة باللون البرغندي. السعر 1764$
قميص من IRIE. السعر 411$
تنورة من Joseph. السعر 1366$
عقد من Tolemaide. السعر 132$
حقيبة من Le Moki. السعر 510$
عقد من Tolemaide. السعر 152$
حقيبة من Le Moki. السعر 397$
تنورة/سروال. السعر 497$
كنزة من الصوف. السعر 391$
كلاهما من D.Exterior
أزياء بالأبيض والأسود لإطلالة كلاسيكية
فستان من 8PM. السعر 351$
حقيبة من Tod’s. السعر 1505$
طقم من Joseph
سعر القميص 596$
سعر التنورة 530$
عقد من Tolemaide. السعر 152$
فستان من Ultrachic. السعر 663$
عقد من Tolemaide. السعر 132$
توب من Ro’Skniwear. السعر 265$
سروال من IRIE. السعر 557$
حذاء من Tod’s. السعر 709$
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