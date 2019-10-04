إطلالات شبابية من وحي بسمة بوسيل

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 04:44 مساءً - بسمة بوسيل مصممة أزياء مغربية ومغنية معتزلة، شاركت في الموسم السادس من برنامج "ستار أكاديمي"، ووصلت للنهائيات حيث احتلت المركز الثاني، وهي متزوجة من الفنان تامر حسني، وارتدت عدة أزياء شبابية أنيقة يمكنك أن تستوحي منها أفكارًا لإطلالاتك اليومية نسقت بسمة بوسيل بنطالَ جينز ممزقًا مع بلوزة سوداء وجاكيت فوشيا، وبلوزة سوداء وبنطالاً أسود مع كعب أبيض ونظارة، وظهرت بفستان أبيض مزين بزهور وردية وأكمام شفافة، وتجملت ببنطال وبلوزة باللون الأسود ومعطف طويل أبيض.
إطلالات شبابية من شوق الهادي
وتألقت بفستان رياضي زهري قصير بأكمام طويلة، وارتدت بنطالاً من الصوف باللون البيج وبلوزة بالتصميم ذاته مزينة بأكمام مكشوفة وفرو على الأطراف، وأطلت ببنطال جينز ومعطف أصفر، وتزينت ببنطال أسود وبلوفر أبيض من علامة أديداس، واختارت بلوزة سوداء وبنطالاً أسود قصيرًا مع ربطة شعر مميزة، وتميزت ببنطال أسود وبلوزة زهرية، وبنطال جينز ومعطف طويل فوشيا بحزام عريض في إطلالة أخيرة.
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