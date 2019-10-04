إطلالات محجبات باللون الأزرق من وحي عواشة الهزيم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أكتوبر 2019 04:44 مساءً - عواشة الهزيم واحدة من مدونات الموضة التي تفضل اللون الأزرق بدرجاته المختلفة بشكل كبير، وهذا الأمر تستطيعين ملاحظته بكل بساطة بنظرة عامة على اطلالالتها في المجمل.

وبنظرة أكثر تفصيلية، تستطيع الفاشينيستا عواشة الهزيم اعتماد هذا اللون بأكثر من طريقة مميزة، وتنسيقه مع قطع أخرى بألوان مميزة لاطلالة شبابية، جمعناها لكِ في التفاصيل التالية...





الجاكيت الدينم مع البنطلون الأبيض

الجاكيت الدينم مع البنطلون الأبيض



باطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيكية، نسقت عواشة الهزيم هذا الجاكيت البليزر الأنيق الطويل، مع بنطلون أبيض ضيق، وإلى هذا الحد كان اللوك كاجوال، إلا أنها اعتمدت هذا الكعب الكلاسيكي المدبب باللون الابيض، مع شنطة ميكرو باللون الاحمر، للمسة كلاسيكية بسيطة لهذا اللوك، يمكنكِ اعتماده بمناسبات بعد الظهر.

الجمبسوت الواسع باللون الأزرق السماوي مع حزام الخصر

الجمبسوت الواسع باللون الأزرق السماوي مع حزام الخصر





كما أنها استطاعت تنسيق هذا اللون بطريقة مميزة عندما اختارت الجمبسوت الأزرق السماوي، مع حزام الخصر Belt Bag العريض باللون الأبيض الكريمي، واختارت معهما حذاءً بكعب عالٍ بدرجة اللون الازرق الفاقعة، ليزيدها طولًا ورشاقة.





البليزر الساتان الطويل لاطلالة كلاسيكية بالكامل

البليزر الساتان الطويل لاطلالة كلاسيكية بالكامل





أعجبنا هذه الدرجة من الأزرق الزهري لخامة الساتان اللامعة التي اعتمدتها عواشة الهزيم للبليزر الفستان الطويل، مع حزام الخصر الرفيع لاطلالة أكثر رشاقة، نسقت معه كعبًا عاليًا ميتالك باللون الفضي، وهو إحدى الدرجات المميزة مع اللون الازرق الزهري، وقد اختارت أيضًا الشنطة الميكرو باللمسة الفضية نفسها.

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تنسيق الحجاب مع اللون الأزرق من عواشة الهازمي

تنسيق الحجاب مع اللون الأزرق من عواشة الهازمي





لاحظنا أنّ عواشة الهازمي لا تغيّر على الإطلاق من لون الحجاب الأبيض، أيًّا كان اللوك الذي اعتمدته، وهذه الدرجة البيضاء البسيطة تناسب كثيرًا درجات الأزرق، بخاصة وإن وقعتِ في حيرة الاختيار بين الدرجات المختلفة، وكذلك هي مناسبة لكل ألوان البشرة الفاتحة والخمرية وللسمروات، كثيرًا، وتفتح لكِ مجالًا أوسع باعتماد ما تشائينه من شنط وأحذية مع القطع باللون الأزرق.

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