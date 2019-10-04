بإطلالاتها الساحرة نرمين الفقي تأسر قلوب جمهورها.. "في حد يخطف قلب حدة كده"

دائما ما تخطف قلوب متابعيها بإطلالاتها الجاذبة وإناقتها غير العادية، فما زالت تحتفظ الفنانة نيرمين الفقي برشاقتها وجمالها الذي يزيد من إعجاب المتابعين لها، خاصة عبر "السوشيال ميديا".

فمن فترة لأخرى، تشارك الفنانة نيرمين الفقي، متابعيها، عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، صورها من جلسات التصوير التي تخضع لها، أو من أحدث الأزياء التي ترتديها.

واليوم، شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، والتي سبق أن نشرت بعض مواد مصورة منه منذ أيام، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت "نرمين" بجامبسوت بني فاتح، والذي تميز بأنه دون أكمام وذو فتحتين جانيتين، كما أنه مزين بفصوص فضية لامعة، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية"، معلقة باللغة الإنجليزية: "اتمنى للجميع يوما رائعا".

وخلال 60 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 32 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "نرمين الفقي فخر الصناعة المصرية"، و"مفيش حد في جمالك ورقتك"، و"ملكة جمال مصر بجد"، و"في حد يخطف قلب حد كده".

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جمبسوت أزرق وشعر منسدل

وقبل ذلك، كانت الفنانة نيرمين الفقي، نشرت مجموعة من الصور لها، وهي مرتدية "جمبسوت" باللون الأزرق الزهري، وتركت شعرها منسدلًا، واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي أظهر جمالها، وهي الصور التي لاقت إعجاب الكثيرين من متابعيها: "في حد يشوف القمر وما يبقاش سعيد".

في اليونان.. إطلالة بسيطة تجذب المتابعين

وفي زيارتها لليونان، شاركت أيضًا الفنانة نرمين الفقي، متابعيها، فنشرت صورها وهي مرتدية "هوت شورت" من اللون الأبيض، و"توب" من نفس اللون.

ورغم البساطة التي تميزت بها الفنانة نيرمين الفقي، لكنها أيضًا ذات تأثير على متابعيها، الذين أبدوا إعجابهم: "يا خراشي يا ناس وربي أجمل طفلة في الكون"، و"قمر ما شاء الله".

وجدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي كان مسلسل "أبو العروسة 2" بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ومحمود حجازي، ومحمد عادل، وولاء الشريف.