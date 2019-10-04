الامارات | نجم شهير متهم باستغلال الشابات الحالمات بالتمثيل

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم شهير متهم باستغلال الشابات الحالمات بالتمثيل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت ممثلتان أمس دعوى مدنية ضد الممثل جيمس فرانكو اتهمتاه فيها بإدارة مدرسة وهمية للتمثيل استغل عبرها الشابات الحالمات ببدء مشوارهن في مجال التمثيل.
واتهمت الدعوى المُقامة في محكمة لوس أنجلوس العليا الممثل (41 عاماً) المرشح لجائزة أوسكار والذي يشارك حالياً دور البطولة في مسلسل «ذا ديوس» المذاع على شبكة «إتش.بي.أو» التلفزيونية باستغلال الشابات الطامحات في التمثيل في مدرسته التي أُغلقت الآن.
وقال مايكل بلونسكر، محامي فرانكو، في بيان، إن «جيمس لن يدافع عن نفسه بشكل كامل فحسب، بل سيسعى للحصول على تعويضات من مقيمتي الدعوى ومحاميهما لإقامة هذه الدعوى الحاقدة بغرض الشُهرة».
وقالت الممثلتان وهما سارة تيثر- كابلان وتوني جال إنهما قدمتا في مدرسة فرانكو للتمثيل في عام 2014. واتهمتا فرانكو ورجلين آخرين تربطهما صلة بشركة الإنتاج والمدرسة التابعتين له بالتمييز على أساس الجنس والتحرش والاحتيال من ضمن اتهامات أخرى.
وذكرت الدعوى إن فرانكو ورفاقه كانوا «يغرون الطامحات بالعمل في التمثيل بإيجاد فرص لهن في السينما والتلفزيون».
ومن أشهر أفلام فرانكو «127 ساعة» و«الرجل العنكبوت» (سبايدر مان) و«الفنان الكارثي» (ذا ديزاستر أرتيست). وفي حفل غولدن غلوب في السابع من يناير 2018 وضع فرانكو على بذلته شعار حركة «تايمز أب» المناهضة للتحرش.
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