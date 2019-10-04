لأول مرة.. انطلاق دوري جدة النسائي في السعودية

ما زالت تسير المملكة العربية السعوية في خطوات جديدة لتمكين المرأة والخروج بها من الدائرة المغلقة التي كانت تعيش فيها لسنوات طوال، وكان آخرها هو انطلاق دوري جدة النسائي لكرة القدم، الذي بدأ، اليوم الجمعة، على أن يستمر لمدة 10 أسابيع.

فأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن دوري جدة النسائي انطلق اليوم، بمشاركة 6 فرق محلية، ويمثل كل فريق من الفرق المشاركة 16 لاعبة فيما أتيح لكل فريق تسجيل 25 لاعبة كحد أعلى.

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وبحسب لائحة البطولة فإن البطولة ستقام بنظام النقاط، ويمثل كل فريق في الملعب أثناء المباراة 8 لاعبات فقط، مع وجود مثلهن على دكة البدلاء، بمشاركة طاقم تحكيمي كامل.

وهذه ليست المرة الأولى، فقد تم إقامة دوري لكرة القدم النسائية بجدة منذ عامين، لكن بجهود متواضعة وعدد أندية أقل.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جدول مباريات دوري جدة النسائي لكرة القدم،.

وأوضح الفيفا عن مشاركة 6 فرق سعودية بنظام 9 مقابل 9، وأضاف أن المواجهات تتم بنظام ذهاب وإياب بنظام الدوري النقطي، وتضم كل جولة 3 مباريات.