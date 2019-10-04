فيديو.. هروب خادمة من منزل كاد يتسبب في وفاة رضيع

دون سبب معلن أقدمت خادمة كانت تمكث في منزل بمدينة الرياض، في المملكة العربية السعودية، بهدف الاعتناء بطفل رضيع، على الهروب من المنزل تاركة ورائها الرضيع الذي كاد أن يتوفي بسبب بكائه المستمر الذي دام طيلة 3 ساعات متواصلة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية، أن كاميرا المنزل وثقت هروب الخادمة من المنزل، الواقع في حي إشبيليه بالرياض، تاركة الطفل يبكي.
وفي تفاصيل الواقعة، قال والد الطفل، ذو العام وشهرين فقط، أنه كان في العمل وزوجته أيضًا كذلك وبقية الأطفال في مدارسهم، وعند عودة أحد الأطفال من الروضة تفاجأ السائق بعدم وجود أحد بالبيت يقوم بفتح الباب لدخول ابني.
واستطرد والد الطفل أنه شعر بالخوف هو وزوجته، من عدم وجود شخص في المنزل ولا يعلموا مصير الطفل الرضيع، فأسرعت الأم في الذهاب إلى المنزل ورأت أن رضيعها ظل يبكي طيلة 3 ساعات متواصلة دون جدوى من أحد.
ووثقت الكاميرات هروب الخادمة من المنزل صباحًا، وهي مرتدية زي لا يكشف عن وجهها، وكان يوجد من ينتظرها خارج المنزل.
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