"شغل.. رياضة.. تأمل" نصائح نسرين طافش لتجنب سرطان الثدي

يعرف شهر أكتوبر بأنه شهر التوعية بمرض سرطان الثدي، الذي يصيب عدد من كبير السيدات، لذلك تحرص الفنانات على مشاركة متابعيهن بنصائح حول المرض الخبيث.

وعبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، نصائحها حول مرض سرطان الثدي، قائلة: "تسع وتسعين من الأمراض الجسدية منشأها نفسي، وكذلك الأمر بالنسبة لسرطان الثدي.. ابتعدي عن القاتل الأكبر التوتر".

Advertisements

وتابعت "نسرني": "اعطي وقت لذاتك واشغلي نفسك بأشياء مفيدة وممتعة مارسي الرياضة والتأمل.. خفضي أهمية أي شي ممكن يعيق من سعادتك وفرحك وتطورك.. حبي حالك واساليها كيف ممكن خليكي أكثر سعادة وقوة.. واتذكري أنو الكشف المبكر اليدوي الذاتي مهم جدًا".

واختتمت الفنانة السورية نصائحها بـ"هاشتاج": "التوعية بسرطان الثدي".

وتلقت الفنانة السورية العديد من تعليقات متابعيها، الذين أبدوا إعجابهم بنصائحها حول المرض الخبيث.