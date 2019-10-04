الجمهور يسأل.. وياسمين صبري تجاوب: "هعيش برا مصر.. ومعنديش بنات"

نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عددا من أسئلة الجمهور التي وجهت لها، بعد تفاعلها معهم والإجابة عليها.

فكانت أولى الأسئلة التي تلقتها من أحد المتابعين، حول إذا كانت شعرت بالضيق من التعليقات التي استقبلتها حول "فيديو السمك" الذي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، فجاء السؤال: "زعلتي من الناس اللي اتريقت على الفيديو بتاع أكل السمك وشرب المياه أهم من الفلوس؟"، فكانت إجابتها، "لا ضحكت".

أما عن سؤال أحد المتابعين، "إيه أكتر اسم دلع بتحبيه؟"، ردت "ياسمين"، بـ"my world".

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وقالت "ياسمين" إنها تحب السفر، وإنها ستعيش "برة مصر"، ردًا على سؤال متابع لها وهو، "أنتي عايشة فين، كل يوم في بلد؟".

ووجه أحد المتابعين لـ"ياسمين" سؤال: "أكتر مقولة بتآمني بيها"، لتجاوبه، "أجمل ما في الحياة.. قلبا تحكي له ما تشاء".

ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري، شاركت في فعاليات "الريد كاربت" بمهرجان الجونة في دورتة الثالثة، بعدد من الفساتين منها الفستان الأخضر ذو الكتف الواحد، والذي تميز بالكشاكيش عند أحد الأكتاف، وتزين النقوشات أو التطريزات الفضية اللامعة جاءت على هيئة فروع الأشجار المتداخلة.