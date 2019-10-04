كارل فريتز يعرض ساعة "ألباين إيغل" إحياءًا لرمز فريد

بالرغم من أهمية وجود رؤية محددة لإدارة دار ذات ملكية عائلية، إلا أن المثابرة والتصميم هي ما يفضي بها إلى تحقيق النجاح. وبالفعل، كان هذا هو الدرب الذي اتبعه كارل-فريدريك شوفوليه في عام 1980 عندما قدّم أول مشروع له في صناعة الساعات لوالده والتي حملت اسم سان موريتز St. Moritz التي كانت أول ساعة رياضية تنتجها الدار وأول ساعة مصنوعة من الستيل ضمن ورشاتها، فكانت ساعة رائدة ومبتكرة بالنسبة لدار شوبارد التي كانت متخصصة آنذاك بصناعة الساعات الذهبية والمرصّعة بالألماس.



ومن جديد يعيد التاريخ نفسه مع ساعة (Alpine Eagle)، من خلال إصرار وعزيمة ابنه كارل-فريتز، المدعوم سراً من قبل جدّه كارل، على أن يقوم كارل-فريدريك شوفوليه بتحديث ساعة (St. Moritz). كان كارل-فريدريك متردداً في بادئ الأمر، إلا أن عزيمة ابنه تمكنت من إقناعه، تماماً كما استطاع هو إقناع والده بدعم فكرته منذ 40 عاماً مضت.



اعتمد كارل-فريدريك شوفوليه أثناء إنشاء مجموعته الجديدة Alpine Eagle على قدرته الإبداعية الزاخرة وشغفه بجبال الألب، كما اعتمد على مبادئ لويس سوليفان للتناغم والتي تنص على أن "الشكل يتبع الوظيفة". وتنتمي الساعة الجديدة إلى فئة مختارة من الساعات التي تتميز بعلبة وسوار مدمجين معاً، لتتسم بذلك بتصميم أنيق وعصري على حد سواء. وبالإضافة إلى ذلك، تضم الساعة الكثير من الإشارات الضمنية لنسر جبال الألب وموطنه الطبيعي، حيث ميناء الساعة بشكله الصخري وسطحه ذو التعريجات يشبه قزحية عين النسر، بينما تستحضر العقارب في الأذهان صورة ريش العقاب، ويذّكر الستيل ذو اللمعة الباردة بصورة الأنهار الجليدية.

يبرز على إطار زجاج الساعة ثمانية براغي، توزعت كثنائيات عند النقاط الأساسية الأربع، وقد حددت مواقعها عند نقطة المماس لاستدارة إطار زجاج الساعة كدليل على جودة اللمسات النهائية والطابع الجمالي الأنيق. كما تؤدي هذه البراغي وظيفة تقنية حيث تضمن مقاومة الساعة لتسرب المياه حتى عمق 100 متر.

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قُدمت الساعة منذ وقت إطلاقها في عشر حالات مختلفة، تضمنت استخدام الستيل أو الذهب أو استخدام معدنين معاً أو الذهب المرصّع بالألماس، فشكّلت بذلك مجموعة غنية وزاخرة تتوافر فيها موديلات للرجال والسيدات بحجمين مختلفين أحدهما بعلبة يبلغ قطرها 41 ملم والآخر بقطر 36 ملم.



تحتضن الساعة حركتين بتعبئة أوتوماتيكية طورتا ضمن ورشات مصنع شوبارد (Chopard Manufacture) وتحظيان بشهادة الهيئة السويسرية الرسمية للكرونومتر (COSC)، وهو ما يعتبر أمراً نادراً في ساعات هذه الفئة.

الساعة ذات القطر البالغ 41 ملم تحتضن حركة من عيار(01.01-C) المزود باحتياطي طاقة لمدة 60 ساعة، بينما تضم موديلات الساعة البالغ قطرها 36 ملم حركة من عيار (09.01-C) المزود باحتياطي طاقة لمدة 42 ساعة. ويمكن رؤية هاتين الحركتين من خلال الجهة الخلفية الشفافة لعلبة الساعة المصنوعة من السافير الكريستالي.

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