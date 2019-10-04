تعرف على أفضل العطور الرجالية لعام 2019 لإطلالة جذابة وراقية

يسعى كل رجل إلى الظهور بمظهر جذاب وأنيق بداية من اختياره لملابسه وقصة شعره وانتقاء أفضل العطور، فبكل تأكيد لا يمكن أن تكتمل أناقة وإطلالة الرجل المثالية دون العطر المناسب، خاصة وأن رائحة العطور واحدة من الأشياء الفعالة التي تجذب النساء دون جهد، فهو من الأشياء التى تعبر عن شخصية الرجل وذوقه العام، ولا تكتمل أناقته بدون العطر المناسب لما يضفيه من تأثير ساحر وشعور بالانتعاش والثقة والجاذبية لذلك يبحث كل رجل عن أفضل العطور الرجالية لانتقائها , لذلك عزيزي الرجل نقدم لك باقة متنوعة لـ أفضل العطور الرجالية لعام 2019 يمكنك الاختيار من بينها..

عطر جيفنشي جينتلمان Givenchy Gentleman

يعتبر عطر "جيفنشي جينتلمان" واحدا من أفضل العطور الرجالية في عام 2019 والذي يتكون من مزيج متعدد من الروائح المركبة من بتلات الورد، العسل، البارغموت القرفة، الليمون، أما قلب العطر فيتكون من جذور السوسن، وخلاصة الياسمين، الباتشولي، وأخيرا قاعدة العطر تتألف من خلاصة الفانيليا، العنبر، طحلب البلوط.

ما يجعل عطر "جيفنشي جنتلمان" من أفضل العطور الرجالية التي ينصح كل الرجل باقتناءها هو ثباته الذي يدوم لفترة طويلة، ورائحته المركزة والقوية بالاضافة إلى أنه يناسب ذوق الرجل الشرقي المحب للعطور الفواحة، لذا يفضل استخدامه في المناسبات الخاصة.

عطر كريد أفنتوس Creed Aventus

يعتبر عطر أفنتوس المقدم من الماركة البريطانية "كريد" من أفضل العطور للرجال والتي تأتي في مقدمة العطور المميزة التي ينصح الرجال باستخدامها، ويأتي عطر "أفنتوس" في زجاجة مزينة بشعار الحصان والفارس بلون فضي ما يجذب الرجل العربي لاقتنائها، ما يجعله من أفخم وأفضل العطور.

يمتاز عطر "كريد أفنتوس" برائحة كلاسیكیة فریدة، مستوحى من شخصیة الامبراطور الفرنسي نابلیون الثالث ودراما الحرب والرومانسية والسلام التي عاشها، وكلمة "Aventus" ھي كلمة قدیمة معناها "الشخص الناجح" أو "الشخصیة ذو الكاريزما".

یحوي عطر أفنتوس مزیجا من الفواكه في مقدمة العطر والمكونة من الأناناس والتفاح والخوخ الأحمر مع العنب الأسود، بينما يحوي قلب عطر كرید على الیاسمین والورود والباتشولي مع رائحة أخشاب الباتولا.

عطر كرید أفنتوس Aventus أو عطر الشخصیة الناجحة، كما تصفه بعض المواقع ھو عطر عصري مع درجة ثبات جیدة ما يجعله من أفضل العطور التي نرشحها لك عزيزي الرجل.

عطر مستر بربري Mr. Burberry

طرحت علامة بربريBurberry عطرا فريدا يضيف لمسة جذابة لإطلالة الرجل ورونقا خاصا متميزا، لذلك يعد من أفضل العطور للرجال لعام 2019.

يستوحى عطر مستر بربري من المعطف المطري الأسود الأيقوني للعلامة التجارية الشهيرة "بربري" والذي يتميز بروح كلاسيكية أنيقة.

يتميز عطر مستر بربري برائحة منعشة وفواحة، تبعث على الطاقة والحيوية مع نفحات خشبية وحمضية وعبير البنفسج.

تحاكي زجاجة العطر المعطف الأيقوني للعلامة الشهيرة، بينما يحمل غطاءها طابعاً جريئاً يليق بالرجل حيث تحيط بعنق القارورة عقدة مربوطة باليد من قماش الغبردين الإنجليزي.

عطر فرزاتشي إيروس للرجال Versace Eros

من بين العطور التي يصعب الاختيار من بينها، يأتي عطر فرزاتشي إيروس المخصص للرجال فهو من العطور التي تستحق لقب "أفضل عطر رجالي لعام 2019"، والذي يأتي ليبرز شخصية الرجل العاطفي والرومانسي الواثق بنفسه.

يعبر عطر فرزاتشي إيروس عن الحب والجمال والذي يتجلي واضحا في الشعار الموجود على زجاجته شعار "الميدوسا" وهو الشعار المعبر عن إله الحب والجمال عند الإغريق.

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ويأتي عطر فرزاتشي الأزرق بتركيز قوي وبعبير خشبي يحمل روائح أخرى يعبر عنها اللون الأخضر مثل التفاح الأخضر والليمون الأخضر.

جورجيو أرماني أو دو سيدر Armani Eau De Cedre

تشتهر عطور أرماني الرجالية بالجاذبية والرقي، ويحمل أوو دو سيدر عبير الرائحة الخشبية الحارة الممزوجة بزيت ثمار الليمون، البرغموت الإيطالي، وأوراق زهر البنفسج، وهو كل ما يحتاجه كل رجل محب لأناقته.

زجاجة جورجيو أرماني أو دو سيدر الرائعة أول ما تشد الانتباه، فهي مطلية كلياً باللون الأخضر الداكن، مما يعشقه الرجال، حيث يرتبط اللون الأخضر بالطبيعة ورائحة الأعشاب؛ ما يجعله من بين أفضل العطور التي يقتنيها الشباب في العشرينات وحتى الرجال في الخمسينات من العمر.

ويحاكي عطر جورجيو أرماني أو دو سيدر ذوق الرجل الشرقي المحب للفخامة والرفاهية، ويلائم الرجل النبيل.

عطر ليذر أفريكان- Leather African

ظھر عطر لیذر أفریكان المقدم من علامة Memo Paris الفرنسية ليحاكي رحلات السفاري في الصحاري والأدغال الأفريقية ویحمل معه حرارة الجو وأجواء الغابات التي تضم الحیوانات البریة وسط السافانا ورائحة التوابل.

يبرز العطر نكهات البرغموت وحب الهال والزعفران، الكمون والغرنوقي، البتشول والعود والجلد، ونجيل الهند والمسك ويعد "العود" المكون الأبرز لعطر ليذر أفريكان الذي يتم استخراجه من جنوب شرق آسيا، ما يمنح هذا العطر المكانة الذي يستحقها في قائمة أفضل العطور الرجالية 2019.

عطر فالنتینو ومو إنتنس للرجال -Valentino Uomo Intense

يحمل عطر فالنتينو أومو إنتنس الراقي للرجال بداخله الطابع الإيطالي للعطور بداية من زيت المريمية وانتعاش اليوسفي وزهرة السوسن وفول التونكا وإلى بذور الفانيليا التي تأتي في نهايته.

يعتبر فالنتينو ومو إنتنس من أفضل العطور الرجالية بفضل ثباته الذي يدوم لفترة طويلة ورائحته المنعشة الجذابة حيث يجمع بين مكونات غير متوقعة وتصميم زجاجته الأنيق.

تتسم أجواء عطر فالنتینو بالطابع الذكوري الإيطالي والذي يعطي الرجل جاذبية خاصة، وهو يعد الخيار الأفضل للشخصيات الجريئة والقوية.

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