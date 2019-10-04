عطور خريف 2019 تمنحك الحيوية والتميز

عند الانتقال من فصل حار الى آخر بارد، أول ما تفكر به المرأة هو استبدال عطرها الحالي بآخر ملائم للأجواء الباردة، التي تحتاج خلالها الى ما يشعرها بالدفء من جهة، وبالنشاط والحيوية من جهة أخرى، وهذا ما ينطبق على العطور الخريفية وفي ما يلي، سنقدم لك مجموعة مميزة من عطور خريف 2019، لتختاري من بينها ما يعجبك.

Tom Ford Métallique

يجمع هذا العطر بين الفخامة والرقي والجمال، فهو يتركز بشكل أساسي على رائحة الفانيليا الغنية عن التعريف، ممزوجة مع خشب الصندل وبعض النغمات الحلوة ذات الرائحة المركزة، مع لمسة من الفلفل الوردي والبرغموت وزنبق الوادي التي تشعرك بالنضارة والحيوية في أيام الخريف.

Maison Martin Margiela Replica Whispers in the Library

إنه عطر دافئ وغني وحار في الوقت نفسه، فهو يمزج بين نغمات حبوب التونكا وخشب الأرز، التي تمنحك مزيداً من الطاقة والحيوية في فصل الخريف، وهو ما يجعله مثالياً لطالبات الجامعة، للنساء العاملات، ولكل امرأة تحتاج الى ما يشعرها بالنشاط خلال هذا الفصل.

Byredo Slow Dance Eau de Parfum

إنه عطر حسي ورومانسي، ملائم جداً لأوقات الخريف، كما أنه مثالي لاستعادة ذكريات الماضي والمراحل الكثيرة التي تمر فيها المرأة خلال المراهقة. يشتمل هذا العطر على نغمات العنبر والعسل، مع لمسة رائعة من الفانيليا والباتشولي، وهي نغمات ستضفي على إطلالتك الخريفية جاذبية مطلقة.

Goldfield & Banks Velvet Splendour

يشكل هذا العطر مزيجاً في غاية الروعة بين نغمات الحمضيات والماندرين والزهور الحلوة، وزهر البرتقال والياسمين، إضافة الى خشب الصندل والتونكا والباتشولي. رائحة هذا العطر الحارة ستمنحك الدفء والطمأنينة خلال الأجواء الخريفية التي غالباً ما نشعر خلالها بالملل الشديد والاكتئاب.

Malin + Goetz Leather

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إنه عطر ناعم جداً، وفي الوقت نفسه رائحته تدوم طويلاً لتمنحك عبقاً لآسراً يشد الانتباه إليه. يرتكز هذا العطر بشكل أساسي، على نغمات خشب الصندل واللوتس وزنبق الوادي، وهي نغمات تشكل في ما بينها مزيجاً خلاباً يعزز من أناقة ورقي طلّتك، سواء كنت في العمل، أو في الجامعة، أو في المنزل.

L'Artisan Parfumeur Le Chant de Camargue

إنه عطر فرنسي أنيق، ذو رائحة دافئة مثالية لفصل الخريف، وهي ترتكز في شكل أساسي على البرغموت وأرز الكامارغ وخشب الصندل التي تمثل جمال المناظر الطبيعية لللحقول والغابات، فلا تترددي في تجربته هذا الخريف، حيث سيشكل إضافة رائعة الى حقيبتك، وروتين العناية بجمالك وإطلالتك.

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