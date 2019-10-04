أقراط مميزة بتصاميم الورود لإطلالة منعشة وعصرية

قد تعتقد بعض السيدات أنه مع اقتراب فصل الخريف يجب الابتعاد في خيارات الأزياء والمجوهرات عن كلّ ما يشبه الربيع والصيف، أو ما يناسبهما من إطلالات وتصاميم مجوهرات لكن في موسم خريف 2019 برز العكس , فقد قدمت الكثير من دور المجوهرات العالمية أقراط بتصاميم الورود الملونة التي بالتأكيد ستمنح الإطلالة أناقة إضافية ناهيك عن شكلها المميز وألوانها المنعشة القادرة على منح كل سيّدة بصمتها الخاصة.



فقد برزت هذه التصاميم بأشكال متنوعة ومختلفة، تراوحت بين البسيط منها إلى المعقد والمزين بأكثر من نوع من الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى استخدام اللؤلؤ والماس والمجوهرات الملونة في العديد منها. وبإمكانك تنسيق هذه الأقراط مع مختلف الإطلالات.

أقراط بتصميم ورود مع أحجار كريمة ملونة من Sydney Evan

لاقت هذه الأقراط إعجابنا بشدة، فتصميمها البسيط والمعقد في آن واحد قادر على منح أي إطلالة أناقة إضافية.



تتميز هذه الأقراط من Sydney Evan بلونها الذهبي الناصع الذي بالتاكيد لم يكن ليظهر بهذا الجمال لولا الأحجار الكريمة الملونة التي زينت كامل الاقراط، والتي تنوعت ألوانها بين الوردي، الأزرق، الأخضر والبني.



بالتأكيد نرشح هذه الأقراط للإطلالات اليومية البسيطة، فبإمكانك اختيارها مع ملابسك مهما كانت ألوانها، وبالتالي ستشعرين بالراحة في اختيارها.

أقراط بتصميم ورود مع اللؤلؤ من Dolce and Gabbana

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لن تنال إعجاب هذه الأقراط إلا صاحبات الإطلالة العصرية والشبابية، فتصميمها الغريب والجذاب بالتأكيد سيمنح الإطلالة أناقة إضافية لكن بعيدة عن الكلاسيكية والتكلف , حبة اللؤلؤ التي أُضيفت في نهاية الأقراط، جاءت كإضافة مميزة وغير اعتيادية، ناهيك عن تصميم الوردة باللون الوردي الجذاب.

أقراط بتصميم ورود مع حبات الماس من Jennifer Meyer

لا تتري في اختيار هذه الأقراط الجذابة من Jennifer Meyer، فتصميم الوردة البسيط المرصعة بالماس وأحجار الماس الوردي، بالتأكيد ستكون ممتازة للإطلالات الرسمية وفساتين السهرة الكلاسيكية ننصحك باعتمادها في خروجاتك المسائية.

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