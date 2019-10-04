تعرف على سعر ومميزات رحلة على متن أغلى سفينة رحلات في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
تبدأ أغلى سفينة رحلات في العالم، والتي تقدم خدماتها لكبار الأثرياء في شتى أنحاء العالم، أولى رحلاتها في 11 نوفمر 2021.
وبحسب صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، فإن الرحلة على متن السفينة "سيكس ستار كروز" تتكلف مليون جنيه استرليني حيث تستمر على مدى 123 يومًا، وتشمل الإقامة في أفخر الفنادق وزيارة 41 ميناء في 11 دولة.
وتغطي أماكن الإقامة في السفينة أربعة آلاف متر مربع، وترتفع عن أي سفينة أخرى للاستمتاع بمناظر رائعة لا نظير لها للمحيط.. وفي الوقت نفسه فإن كل جناح مزود بناد صحي وشرفة خاصة.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن تكاليف الرحلة البالغة مليون استرليني ستوفر انتقالات بطائرات هليكوبتر ورحلات جوية على الدرجة الأولى، وسائق خاص لكل عميل.. كما ستوفر لأبراز مناطق الجذب السياحي بجانب الإقامة في أفخر الفنادق في أماكن مثل هونج كونج وطوكيو ودبي وغيرها من المدن الكبرى بجانب رحلة بطائرة خاصة من دبي إلى هونج كونج.
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