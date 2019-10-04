دراسة: النوم الجيد يساعد على التفوق الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

"النوم" وتحصيل درجات مرتفعة يسيران جنبا إلى جنب، هذا ما توصل إليه فريق من الباحثين في دراسة جديدة، إذ وجدوا علاقة قوية بين درجات الطالب وحصوله على قسط وافي من النوم.

ووفقا للدراسة، التي نشرت في عدد أكتوبر من مجلة "علوم التعلم"، أنه في أي وقت يذهب الطالب إلى الفراش وينتظم في هذه العادة الصحية يحدث فرق كبير في معدل تحصيله ودرجاته النهائية.

كما تنصح الدراسة بأهمية الحصول على ليلة نوم جيدة قبل إجراء اختبار، بل قد يستغرق الأمر عدة ليال متتالية من النوم الجيد لإحداث تغيير ملموس.

وأجرى الباحثون في كلية الطب جامعة "نيويورك"، أبحاثهم على 100 طالب في كلية الهندسة كانت إحدى النتائج المدهشة أن الأفراد الذين ذهبوا إلى الفراش بعد فترة زمنية محددة، كانوا يميلون إلى أداء جيد في اختباراتهم بصرف النظر عن كم من النوم الكلي.