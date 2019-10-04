"يخلق من الشبه الأربعين".. حقيقة ظهور حفيدة نادية لطفي

عنينها الكاحظتين تبرز ملامحها الجاذبة، التي تشبه كثيرًا للنجمة نادية لطفي، ما جعل الكثيرين يعتقدوا أنها حفيدها، وسط تفاعل واسع من رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذين جعلوا من اسم الفنانة المصرية يتصدر محركات البحث على "جوجل"، باحثين عن المزيد من المعلومات عن "شبيهة نادية لطفي".

والحقيقة أن تلك الفتاة، هى عارضة أزياء أجنبية، وليس لها علقة بالفنانة نادية لطفي، حيث أن الفنانة المصرية لها حفيدتان، وهما سلمى البشاري وشقيقتها ريحان، من نجلها الوحيد أحمد عادل البشاري.‏

"سلمى" لم تظهر كثيرا في الفعاليات الفنية أو مناسبات آخرى، حيث أنها تسلمت جائزة "الحفاظ على التراث الوطنى"، بدلا من والدتها، الذي قدمه نادى ليونز العاصمة بالإسكندرية، في أكتوبر 2018، كما أنها تنشر من حيث لآخر مجموعة صور لها عبر "إنستجرام" مع مشاهير، أبرزهم الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.

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صورة "الحفيدة الوهمية" اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعة الماضية، وسط مئات التعليقات المؤدة على تشابه ملامح عارضة الأزياء بالفنانة المصرية أبرزها: "فولة واتقسمت ونصين"، و"هي صورة طبق الأصل من نادية لطفي"، و"الكراش بتاعتي ليها حفيدة زي القمر".