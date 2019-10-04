بـ20 جنيه.. ماسك طبيعي للتخلص من التجاعيد في المنزل

ظهور خطوط في أنحاء متباينة في الوجه، يسيب انزعاج للعديد من الفتيات، وسط البحث عن طرق طبيعية فعالة للتخلص من تلك التجاعيد.

وفيما يلي، طريقة تحضير ماسك "الخيار"، الذي يساعد على محاربة التجاعيد وشد الوجه، والذي لا يتجاوز تكلفته الـ20 جنيها، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا":

مقادير ماسك الخيار

- خيار مهروس.

Advertisements

- بياض بيضة.

- عصير ليمون.

- تفاح مهروس.

طريقة تحضير ماسك الخيار

وضع بياض بيضة إلى كمية صغيرة من الخيار المهروس، ثم يضاف إلى الخليط ملعقة كبيرة من عصير الليمون والتفاح المهروس، وتطبق الخلطة على الوجه لمدة 20 دقيقة، ويساعد هذا القناع على تهدئة البشرة وجعلها تبدو أنقى وأصغر سنا.