مجموعة "بالنسياغا" لموسم ربيع 2020 ضمن أسبوع الموضة في باريس

برزت القصات المحددة والأكتاف البارزة والعريضة والتصاميم المستوحاة منالطابع الهندسية، ضمن مجموعة بالنسياغا Balenciaga لموسم ربيع 2020 خلال أسبوع الموضة في باريس . وقد بدأت هذه المجموعة بألوان داكنة وقاتمة ثم بدأت تدريجياً تدخل اليها الألوان والنقشات المتداخلة، وعكست هذه المجموعة طابعاً جريئاً وملفتاً. قد يهمك ايضاً: عارض أزياء خارج عن المألوف يلفت الأنظار في أسبوع الموضة في باريس

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