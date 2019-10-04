فيديو.. ريا أبي راشد تلعب مع طفلتها الصغيرة

مقطع فيديو لمداعبة لطيفة نشرتها الإعلامية ريا أبي راشد، بينها وبين طفلتها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

الفيديو أظهر ريا وهي تلعب مع ابنتها "لولا" لعبة الاختفاء، وكانت الطفلة الصغيرة مختئبة داخل فستانها، وظلت تمازحها "ريا" وتبحث عنها قائلة باللغة الإنجليزية: "أين لولا؟ لا ‏أراها، هل هي هنا؟ أم هناك؟"، وعلقت الإعلامية على الفيديو قائلة: "لقد جاء الهالوين باكرًا بعض الشيء".‏

وتلقت الإعلامية ريا أبي راشد العديد من تعليقات متابعيها وأصدقائها من المشاهير الذين علقوا بـ"إيموشن قلوب"، أما تعليقات متابعيها: "ما أحلاكي وألطفك" "كمية اللطافة بالفيديو".