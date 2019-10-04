رفض طلب "متحرش هوليوود" بالمحاكمة خارج نيويورك

قررت محكمة في ولاية نيويورك، رفض الطلب الذي تقدم به المخرج السابق هارفي واينستين، لإجراء محاكمته خارج نيويورك، خشية أن يكون حياد هيئة المحلفين مهددًا.
وكان المنتج الهوليوودي طلب أن تقام محاكمته التي تنطلق في السادس من يناير المقبل، في منطقتي سافوك أو ألباني شمال نيويورك، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز".
وشدد "واينستين" على أن محاكمته بطريقة عادلة وغير منحازة لا يمكن أن تجرى في نيويورك، ذاكرًا خصوصًا تأثير التغطية الإعلامية للقضية.
ورفض قضاة غرفة الاستئناف في المحكمة العليا في نيويورك الطلب المقدم بعد دراسته، من دون تبرير قرارهم.
ويلاحق مؤسس استوديوهات "ميراماكس" و"ذي واينستين كومباني" الذي كان لفترة طويلة من أبرز وجوه هوليوود، بتهمة ارتكاب اعتداءين جنسيين في 2006 على منتجة مساعدة تدعى ميمي هايليي، وباغتصاب امرأة لم يكشف عن هويتها العام 2013.
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