برجك ليوم الجمعة 4 تشرين الأول والثور تزول الضائقة العاطفيّة التي واجهته

مولود 4 اكتوبر الذي ينتمي أصلاً الى برج الميزان يتأثر بكوكب الزهرة التي يعطيها الطواعية والديبلوماسية والثقة بالنفس والهدوء والسيطرة على الذات والقدرة على تخطّي الانفعالات من خلال ضبط النفس، في العمل هو نظامي الى حدٍ ما لكنه مزاجي.

مولود 4/10/2019 هو طفل ذكي وبارع في التعاطي مع بيئته وأهله وهو يتعلّم بسرعة كل شيء من دروس وتوجيهات يأخذها من أهله والمدرسة.

الابراج اليومية لعالم الفلك الدكتور سمير طنب ليوم الجمعة 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019:

برج الحمل: تتسلّط الأضواء عليك وتنشط إجتماعياً. لن يخلو الأمر من بعض الضغوطات التي تكون ناتجة أحياناً عن كثرة الدعوات التي تُوجَّه إليك لحضور مختلف المناسبات الاجتماعيّة والعائليّة والمهنيّة.

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برج الثور: هذا اليوم تزول الضائقة العاطفيّة التي واجهتها سابقاً وتُعوّض عنها بعلاقة جديدة تبدأ من خلال حفل أو نشاط إجتماعي أو دعوة عائلية أو مهنيّة. تهتمّ بأي نشاط رياضي يعطيك الفرح والاسترخاء.

برج الجوزاء: تزداد رغبتك في العمل وتُضاعف جهودك وهذا يؤهّلك مع تضافّر الوضعية الفلكية الملائمة لتوقّع زيادة مالية أو ترقية، كما أنك تجد نفسك محّط أنظار المحيطين بك في المجال العمل والمهني. الحالة العاطفيّة لديك غير مستقرّة اليوم ما يجعلك مُربكاً.

برج السرطان: تشعر أحياناً أن الإنفتاح نحو الغير هو مضيعة للوقت كما يُقال ولكن إذا نظرت جيّداً إلى الأمر تجد أنها تُفيدك في توثيق علاقات إجتماعيّة قد يكون لها أثر على حياتك العملية.

برج الأسد: البعض من المواليد قد يكونون في مرحلة تجديد سكن أو أثاث أو أدوات ضرورية لحياتهم العاديّة ولكن رغم ذلك في وسعك ضبط ميزانيّتك بشكل أفضل والحدّ من شراء حاجيّات في الامكان تأجيلها لما بعد. المرأة الأسد تعتني بزوجها باتقان ممّا يجعلها تكسب تقديره.

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برج العذراء: هذا اليوم يتميّز بإجتماع ثلاثة كواكب "بيت المال" وهنا ننصحك بعدم إقراض أو إقتراض المال. تزداد تحرّكاتك وتنقّلاتك إذ قد يطرأ عليك سفر أو تنقّل بعيد لا تتوقّعه. لا تُبالغ في الشك والغيرة والتدقيق في التفاصيل إزاء الحبيب.

برج الميزان: الأمور المالية تسير في إتجاه واحد وهو الصرف فهنالك أيضاً مداخيل قد تُساعدك على موازنة ماديّاتك وهي تأتي من مصادر مختلفة مثل العمل الإضافي أو إسترداد دين قديم. مفاجأة غير مُنتظرة. الحب وضعه أفضل.

برج العقرب: البعص قد يتسلمون حوالة مصرفية من خارج البلد أو قد يكسبون في البورصة ولعبة الأسهم. كوكب الحب Venus يُضفي عليك مظهراً جذّاباً ولائقاً يلفت إليك الأنظار ويجعلك تبدو كنجم قادر على إستقطاب المعجبين من حوله.

برج القوس: كوكب الزهرة يمنحك الجاذبيّة وهذا يسرّك ويدفعك نوعاً ما إلى المغامرة والإندفاع في علاقات لا تكون دائماً في صالحك إن على صعيد الحب أو على صعيد الصداقة. في العمل أنت مُغامر أيضاً، لكن لا تتسرّع وتريّث.

برج الجدي: ننصحك بعدم إدخال أي صداقة جديدة على حياتك في هذا اليوم لأنك متوتّر وستعطي إنطباعاً سيّئاً عن نفسك. تكون في صحّة جيّدة، وإذا تعرّضت لبعض المتاعب الصحيّة فإنك ستجد لها حلاً سريعاً وثابتاً. القرارات المهنية مؤجّلة لأن زحل يُعاكسك.

برج الدلو: أنت مُتعب في هذه الفترة. يُتعبك وضعك الصحّي ويثير قلقك ولو أكّد لك الأطبّاء أو المقرّبين أن الأمر لا يتعدّى كونه إرهاقاً عابراً أو انعكاساً لحالة نفسية قديمة. الحب هو علاج لمشكلتك وبلسم لجراحك.

برج الحوت: عصبيّتك وحساسيّتك المُفرطة قد يجعلانك سريع الانفعال، فحاول إن لا تصل بك الأمور إلى حدّ المواجهة مع الآخرين، عاطفياً، الوضع متوتّر أيضاً والحلّ مؤجّل.

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