تعرف على طريقة وضع "تقنية نحت الوجه"لإطلالة مميزة

كونتور الوجه أو كما يعرف بتقنية نحت الوجه؛ هو من تقنيات المكياج الحديثة التي تركز على بعض ملامح الوجه لجعلها تبدو بارزة أكثر من ملامح الوجه الأخرى , كما يعمل كونتور الوجه على تغيير الملامح التي لا تحبينها في وجهك إما بإخفائها أو التخفيف من شكلها مثل تقصير الأنف الطويل أو تنحيف الوجه الممتلئ.

وكونتور الوجه هو عبارة عن لون داكن غالبا ما يكون بني اللون، ويأتي إما على شكل بودرة أو كريم أو ستيك , حيث يُبرز هذا اللون الداكن ملامح الوجه التي ترغبين بإظهارها والتخفيف أو إخفاء الملامح الأخرى التي تريدين تغييرها في وجهك.

ويصاحب دائما كونتور الوجه تقنية الهايلايتر، وهي أيضا تقنية مكياج حديثة تؤدي عكس عمل الكونتور فهي تعمل على إبراز ملامح الوجه عبر تسليط الضوء عليها لذا يأتي الهايلايتر بلون فاتح ذو لمعة.

تختلف طريقة تطبيق الكونتور من وجه لآخر، كما لكل شكل عين مكياج خاص بها أو طريقة وضع البلاشر تختلف من وجه لآخر حسب شكله , فطريقة وضع الكونتور للوجه المستطيل لا تشبه طريقة وضع الكونتور للوجه المثلث، لذا هناك طرق مختلفة لتطبيق الكونتور حسب شكل الوجه.

وتمتاز طريقة تطبيق كونتور الوجه الممتلئ بالتركيز على تحديد جانبي الجبين وتحت عظمتي الخدين نزولا لجانب الفم، أما طريقة كونتور الوجه النحيف فتكون بوضع الكونتور على جانبي الجبين وتحت عظمتي الخدين والإكثار من الهايلايتر لجعله يبدو ممتلئا.



يعرف الوجه البيضاوي بأن طوله أطول من عرضه بمرة ونصف، وتخلو الملامح الحادة فيه كما أنه يأخذ شكل البيضة بالمقلوب إليك كيفية وضع كونتور الوجه البيضاوي بخطوات بسيطة:

1. الكونتور:

طبقي الكونتور على جانبي الجبين تحت منابت الشعر، وتحت عظمتي الخدين من عند الأذنين وحتى منتصف الخدين.

2. الهايلايت:

طبقي الهايلايتر على منتصف الجبين، أسفل عظمة الحاجب، وتحت العيون لإضاءة منطقة العيون وإبرازها بصورة أوضح، وأيضا على منتصف الذقن جربي هذه الطريقة لوضع كونتور الوجه البيضاوي للتخفيف من طول وجهك والحصول على وجه ممتلئ أكثر وذو شكل دائري.



كونتور الوجه المستطيل : يمتاز الوجه المستطيل بأن عرض الجبين عند منابت الشعر هو نفس عرض الفك تقريبا، وطول الوجه أطول من عرضه تعرفي على طريقة وضع كونتور الوجه المستطيل:



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1. الكونتور: طبقي الكونتورينغ على طرفي الجبين للتخفيف من عرض هذه المساحة، وعلى منابت الشعر بشكل قوس لجعلها تبدو أخفض قليلا. وتحت عظمتي الخدين بدءا من الأذنين وحتى منتصف الخدين. وكذلك تحت عظمتي الفك لجعله يبدو أضيق.

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2. الهايلايت: ضعي الهايلايت على منتصف الذقن، تحت العيون وعلى عظمة الحاجب لمنح عيونك المزيد من اللمعان والإشراق بهذه الخطوات البسيطة تحصلين على كونتور مثالي للوجه المستطيل مما يخفف من شكله المستطيل ويجعله يبدو أضيق وأقصر.

كونتور الوجه المستدير : الوجه المدور يمتاز بنفس الطول والعرض تقريبا ويشبه شكل الدائرة، كما أنه لا توجد ملامح بارزة كالذقن أو الفكين إليك الطريقة الصحيحة لوضع كونتور الوجه المستدير خطوة بخطوة:

1. الكونتور: ابدئي بوضع الكونتور على طرفي الجبين وحتى الخط الموازي لعينيك أعلى الخدين لجعل هذه المنطقة تبدو أضيق ثم ارسمي خطا تحت عظمتي الخد من الأذن وحتى منتصف الخدين ثم نزولا إلى الفكين على جانبي الفم لمنح وجهك شكلا ضيقا أكثر وأطول.

2. الهايلايت: ضعي الهايلايت على منتصف الجبين والذقن، وتحت العيون أيضا على شكل مثلث مقلوب للأسفل لإضاءة عينيك بهذه الطريقة البسيطة باستخدام كونتور الوجه والهايلايتر يمكنك التخفيف من استدارة وجهك الدائري ويجعله يبدو أطول وأضيق.



كونتور الوجه القلب : يعرف الوجه على شكل قلب بأن الخدود أعرض من خط الشعر أعلى الجبين، والذقن ضيقة ومدببة، وغالبا ما يكون منبت الشعر من المنتصف على شكل مثلث أو كما يعرف بالنيشان , إليك طريقة وضع كونتور الوجه القلب بالخطوات:

1. الكونتور: طبقي الكونتور على طرفي الجبين وحتى الخط الموازي لعينيك أعلى الخدين لجعل الجزءالعلوي من الوجه يبدو أضيق ومتناسق أكثر مع الجزء السفلي الضيق من الوجه. وحددي أيضا تحت عظمتي الخد من الأذن وحتى منتصف الخدين وتحت الذقن لتخفيف من حدتها وشكلها المدبب.

2. الهايلايت: ضعي الهايلايتر تحت عينيك على شكل مثلث مقلوب للأسفل لتبدو أكثر إشراقا، وعلى منتصف الجبين والذقن لتوسيع هذه المناطق الضيقة في الوجه القلب , اتبعي طريقة وضع كونتور الوجه القلب لجعل الجزء العلوي العريض يتناسق مع الجزء السفلي الضيق.



كونتور الوجه المربع : يمتاز الوجه المربع بأن طوله نفس عرضه تقريبا، وعرض منابت الشعر تكون بنفس عرض الفك مما يجعله يشبه شكل المربع تعلمي طريقة وضع كونتور الوجه المربع خطوة بخطوة:

1. الكونتور: طبقي الكونتور بشكل عريض على طرفي الجبين لجعل مننطقة منابت الشعر تبدو أضيق، وعلى عظمتي الفك لجعلها أضيق كذلك. وحددي أيضا تحت عظمتي الخد من الأذن وحتى منتصف الخدين.

2. الهايلايت: ضعي الهايلايتر على منتصف الجبين والذقن، وتحت عينيك وأوصلي خطا من تحت العين للزاوية الخارجية للعين وصولا إلى عظمة الحاجب لتسليط الضوء على منطقة العيون وإبراز جمالها , بهذه الطريقة يمكنك التخفيف من حدة شكل الوجه المربع وجعله يبدو أضيق وأطول.

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