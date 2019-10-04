الفستان القميص بأسلوب ميغان ماركل لإطلالات أكثر نحافة بعد الحمل والولادة

بعد الحمل والولادة اكتسبت ميغان ماركل Meghan Markle بعض الوزن الزائد ونتيجة ذلك أصبحنا نراها تختار تصاميم أزياء تخفي هذا الوزن ولاسيما عند ناحية البطن، وقد لاحظنا بشكل أساسي أنها كانت ميالة لاعتماد موديلات الفساتين ذات قصة القميص shirt dress الرائجة جداً هذا الموسم والتي تساعد وبشكل كبير على اخفاء عيوب الجسم.

وقد شاهدنا هذه الفساتين على مختلف منصات عروض دور الأزياء العالمية كما أن ميغان ماركل Meghan Markle اعتمدتها وبكثرة في مختلف إطلالاتها خلال جولتها مؤخراً في أفريقيا وقد شاهدناها مرة في فستان بقصة القميص باللون الأزرق نسقته بأسلوبين مختلفين الأول مع حذاء مريح بكعب من القش والثاني مع حذاء رسمي كعب عالي.

كما شاهدناها وقد تألقت في فستان أبيض بقصة القميص طوله وصل أسفل حد الركبة وقد نسقت معه حذاء كعب عالي باللون البيج وأقراط مرصعة بحجر أحمر.

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ولأحد الزيارات الصباحية شاهدناها في فستان باللون الأخضر بقصة القميص الضيقة، محدد الخصر بحزام وطوله وصل أعلى حد الركبة وقد نسقت معه حذاء كعب عالي باللون الأسود.

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