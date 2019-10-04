نجاح تطوير حقن لعلاج إدمان المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

كشفت كوريا الشمالية عن نجاحها في تطوير حقن "السيلينيوم"، التي يمكن استخدامها لعلاج إدمان المخدرات.

وكشف فريق من العلماء في جامعة "بيونج يانج" في كوريا الشمالية عن تمكنهم من تطوير حقن "السيلينيوم" "الفعالة للغاية"، وقد حصلت على إجازة دوائية.

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ويعد السيلينيوم القابل للحقن عبارة عن محلول معقم غير بيروجيني يستخدم في التغذية ويتجاوز الجهاز الهضمي.. وفي الوقت الذي لم يثبت فيه أن الدواء آمن وفعال في الولايات المتحدة، ولم تتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء.

ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، فإن السيلينيوم الذي طورته كوريا الشمالية يمكنه "تعزيز عمل العديد من الإنزيمات"، و "يعزز التفاعل البيولوجي للكائنات الحية، ويربط واحدًا على حدة بالبيروكسيدات والزئبق والكروم".

وقال المعيري، إن الدواء يساعد على إخراج المعادن الثقيلة من الجسم كما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية، أن التجارب السريرية تظهر أن الدواء الذي تم حقنه "أثبت فعاليته" في علاج أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاج الغدة الدرقية و "إدمان المخدرات".