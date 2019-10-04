بطريقة سهلة.. طريقة عمل مافن البيتزا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- تحاول الكثير من النساء صنع البيتزا في المنزل بأفضل طعم ممكن وأسهل طريقة، لذا نقدم لكم، طريقة بسيطة لتحضير البيتزا من خلال القوالب، مافن البيتزا. المكونات: - نصف كوب دقيق. - ملقعة صغيرة بيكنج بودر. - رشة ملح. - كوب لبن. - بيضة. - جبن مبشور. Advertisements - فلفل. - زيتون. - مشروم. - لانشون أو فراخ أو أي إضافة تفضلينها. - صلصة بيتزا. الطريقة: - نخلط المكونات السائلة جيدًا، ثم نمزج معهم الدقيق. - نضع المكونات في القالب بعد دهنه بالزيت، ونسويها في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 20 دقيقة. - نضيف الجبنة ثم ندخلها إلى الفرن 5 دقائق أخرى.

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