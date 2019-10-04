تقي من الإصابة بجلطة الساق.. الجوارب الضاغطة تناسب هؤلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" الألمانية أن الجوارب الضاغطة تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنها تعمل على تحسين سريان الدم في أوردة الساق، ومن ثم فإنها تقي من الإصابة بجلطة الساق.
وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن، أن الجوارب الضاغطة تعد في المقام الأول مناسبة للأشخاص، الذين يعانون من مشاكل بأوردة الساق، مع ضرورة ارتدائها طوال النهار، كي تؤتي مفعولها المرجو.
كما تعد الجوارب الضاغطة مناسبة أيضا للحامل في الثلث الأخير من الحمل، والمسافرين خلال الرحلات الجوية الطويلة، والأشخاص، الذين يقفون كثيرا، بالإضافة إلى الأشخاص، الذين يمارسون رياضة الجري كثيرا.
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