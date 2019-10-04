"ليست مجرد مشروب".. 5 استخدامات مختلفة للقهوة

القهوة مشروب يعشقه الملايين، ولكنها لا يقتصر دورها واستخداماتها على كونها مشروبا فقط، بل لها العديد من الاستخدامات التي ربما يجهلها الكثيرون.

صبغة للشعر

من استخدامات القهوة التي يجهلها الكثيرون، هو تغيير لون الشعر وصبغه باستخدامها، حيث يتم مزج البن المطحون بكمية مناسبة من الماء حتى يصبح المزيج سائلًا، ثم يُرش على خصلات الشعر، وتعطي هذه الصبغة نتيجة أفضل لذوات الشعر الأشقر عن اللاتي يمتلكن شعرًا داكنًا، وتستمر هذه الصبغة على الشعر لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 يومًا.

طرد الحشرات

عند بداية رؤية الحشرات في المنزل، يجب نثر القهوة في جميع أنحاء النوافذ ونقاط الدخول حيث تمر الحشرات، ما سيمنعها من الدخول إلى البيت مجددًا.

ماسك للبشرة

يمكن للفتيات التخلص من اسمرار البشرة والحبوب وآثارها، عن طريق ماسك القهوة، حيث يفتح البشرة وينظفها من الشوائب ويتركها صافية نضرة، حضري ماسك القهوة والعسل، عن طريق خلط ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من القهوة واتركي الخليط على وجهك لمدة نصف ساعة واغسليه بعد ذلك بماء بارد.

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الكيك

القهوة سواء كانت مطحونة أو سريعة الذوبان هي من المكونات المهمة للكيك، لأنها تقضي على رائحة البيض المنفرة، بجانب الاعتماد عليها لتحضير كيك القهوة أو لتعزيز طعم كيك الشوكولاتة، حيث إن كل ما عليك فعله هو إضافة ملعقة من القهوة المغلية أو القهوة سريعة التحضير، إلى مكونات الكيك.

القضاء على الروائح الكريهة

يمكن لمحبي القهوة الاعتماد على هذه الطريقة باستخدام التفل المتبقي من القهوة وتركه حتى يجف ومن ثم يتم توزيعه داخل الجزامة والأحذية ذات الروائح الكريهة ويترك لعدة ساعات للقضاء على الروائح الكريهة وما بها من رطوبة.

كما يمكن وضع تفل القهوة المبلل في وعاء غير مغطى وتركه جانبًا في الجزامة، ليقوم بنفس الوظيفة ويمتص الروائح الكريهة بسهولة.