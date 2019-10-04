شاهيناز بعد عودتها من الاعتزال: الحجاب مش هيحدد علاقتي بربنا

كشفت الفنانة شاهيناز محمود عن تفاصيل قرارها السابق بالاعتزال قبل عودتها إلى الفن مرة أخرى، مشيرة إلى أنها كانت تمر بظروف نفسية صعبة، ما جعلها تتخذ قرارا باعتزال الفن، لافتة إلى أن أغلب هذه المشكلات شخصية.

وأضافت شاهيناز، خلال لقائها مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وفاة والدتها وإنجابها طفلا كان مريضا منذ ولادته وكانت تريد أن تعتني به حتى يتم شفاؤه كانت هي الأسباب الرئيسية وراء اعتزالها ومن أجل التركيز في حياتها الشخصية، مشيرة إلى أنها عندما وصلت إلى مرحلة عدم القدرة على الاستغناء على المجال الغنائي والجمهور فقررت العودة إلى مجال الفن.

وأوضحت شاهيناز أنها قررت ارتداء الحجاب بعد مرور 6 أشهر على قرار اعتزال الغناء، وكانت مبتعدة نهائيا عن المجال الفني، وبعد وفاة والدتها قررت ارتداء الحجاب، ثم شعرت بعد ذلك بأنها تريد العودة إلى الغناء فزوجها ملحن وأخوها يعزف عود ووالدها مدرس موسيقي وعازف عود وهو نفس مجال الدراسة الخاصة بها، مشيرة إلى أنها أبلغت زوجها بقرارها اعتزال الغناء وكان رده أنه لن يجبرها على شيء فهذه حياتها الشخصية تتصرف فيها كما تشاء.

وأضافت شاهيناز أنها شعرت باشتياق للغناء وأبلغت زوجها بذلك فقال لها إن القرار يعود إليها بالعودة إلى مجال الغناء.

وأكدت شاهيناز أن شخصيتها لم تتغير سواء كانت ترتدي الحجاب أم لا فعلاقتها مع الله سبحانه وتعالى كما هي، ونفس قناعتها كما هي لم تتغير وعندما قررت خلع الحجاب والعودة إلى مجال الفن فهي مقتنعة تماما بذلك القرار وليست ندمانة على اتخاذه "شخصيتي وعلاقتي بربنا مش الحجاب اللي بيحددها ومالهاش أي علاقة لأن أنا نفس الشخصية والتزامي وقناعاتي والعلاقة اللي بيني وبين رب العالمين مفيش حاجة اتأثرت فيها ولقيت إن الحجاب مش هو اللي هيحدد علاقتي بربنا"، مؤكدة "أنا مش ندمانة إني اتحجبت ومش ندمانة إني خلعت وأنا بشوف راحتي فين وربنا بيخلقنا أحرار طالما مبنضرش حد".

ولفتت شاهيناز إلى أن اشتراكها في برنامج المواهب "ستار ميكر" جاء عن طريق الصدفة حيث عرفت بالمسابقة عندما كانت تشاهد التليفزيون وعلمت بشأن الاشتراك في ذلك البرنامج، مشيرة إلى أنها كانت تعرف الفنان إيساف وتحدثت معه بشأن البرنامج وطالبت منه أن يقدم في ذلك البرنامج وبالفعل حدث ذلك.

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وأكدت شاهيناز أن المنتج طارق نور هو من استمع إلى صوتها وكان من ضمن الأسباب أن تظهر على الساحة الغنائية، واختار لها أغنية "قولي قولي" حتى تقوم بتأديتها وهي في الأساس أغنية بلحن يوناني.

قالت الفنانة شاهيناز، إنها فكرت في الدخول في مجال التمثيل، وبالفعل خاضت التجربة على خشبة المسرح من خلال مسرحية غنائية تحت اسم "فرحانة" وكانت صاحبة دور البطولة، مضيفة أن المسرحية الغنائية "فرحانة" لاقت استحسان الجمهور وتم عرضها على مسرح محمد عبد الوهاب في الإسكندرية.

وأكدت شاهيناز أنها تخاف أن تؤدي دورا في التمثيل ولا يصبح إضافة لرصيدها الفني، مشددة على أنها تريد أن تحصل على أدوار مؤثرة، مؤكدة أنها تفضل البطولة المشتركة، معتبرة أن نسبة المشاهدة سترتفع وكل فنان لديه جمهور كبير لذلك سيكون أكثر مشاهدة.

وأثنت شاهيناز على الفنانة الراحلة هدى سلطان، ووصفتها بأنها ممثلة قوية ومطربة رائعة، والفنانة الراحلة شادية أيضا أقنعت الجمهور بأنها مطربة وممثلة، أما الفنانة الراحلة سعاد حسني من أجمل الأصوات ووصفها الجمهور أنها ممثلة ولكنها نجحت باقتدار في مجال الغناء والتمثيل.

قالت الفنانة شاهيناز، إنها لجأت إلى طرح فكرة "الميني ألبوم" لأنه لا يوجد شركات إنتاج كثير تتحمل نفقات المحتوى الفني الذي يقدمه الفنان وأنها لجأت لفكرة الأغاني "السنجل"، مؤكدة أنه ستقدم أغاني مختلفة في الألبوم الجديد من خلال عدد من الأغاني من ضمنها أغنية "قلبي موصيني" و"بحب بطريقتي" و"على إيه".