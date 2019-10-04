أغرب قضايا الخلع في أسبوع.. "أهله قاعدين معايا في شهر العسل"

تمتلئ محاكم الأسرة بالعديد من قضايا الخلع والطلاق، التي لم تعد قاصرة على الإهانة والضرب فقط بل ظهرت بعض الأسباب الغريبة التي ترويها السيدات أمام المحاكم كل يوم، ما بين من قرر ترك زوجته عقب إصابتها بالسرطان ومن تفاجأت بأهل العريس في منزلها بعد 9 أيام من الزواج وغيرها من الأسباب، وفيما يلي يرصد "هُن"، أبرز قضايا الخلع في أسبوع.

بعد 9 أيام من زوجها تتفاجأ شيرين بحماتها في منزلها

أمام محكمة الأسرة بمدينة سمنود بالغربية، وقفت "شيرين.ت"، 25 عامًا، تروي تفاصيل أسباب قيامها برفع دعوى خلع ضد زوجها بعد مرور شهرين فقط على زواجهما.

بدأت القصة عندما تقدم شاب لخطبتها، وكانت والدته حاضنة لبنت أخته الصغيرة وتقيم معها في منزل خالته، لتتفاجأ بوالدته وابنة أخت زوجها في منزل الزوجية بعد مرور 9 أيام على الزواج.

رفضت الزوجة هذا الأمر وقالت لزوجها إنهم لم يتفقوا على هذا ولكن كان رده أكثر صدمة لها: "قالي دي أمي ومش هرميها في الشارع ودا بيت ابنها تقعد فيه براحتها مش محتاج إذن منك، وأنسي أنها تمشي دي خالص"، ثم ترك المنزل وخرج.

ومع إصرار الزوج قررت الزوجة إقامة دعوى خلع بعد رفض الزوج الطلاق.

"ندالة وقلة أصل" بعد زواج 9 سنوات يستغني عنها زوجها لإصابتها بالسرطان

"سماح.م"، 35 عامًا، تخلى زوجها عنها بعد إصابتها بالسرطان و9 سنوات زواج، أنجبت خلالها طفلتين، وكان هذا الموقف المتخاذل من زوجها سببا لتقدم على إقامة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة في مصر الجديدة، حملت الدعوى رقم 933 لسنة 2019.

رفض الزوج التكفل بمصاريف العلاج، وطلب منها أن تقضي فترة علاجها عند والدتها حتى تقوم بخدمتها.

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وجاء إصرار "سماح" على إقامة دعوى خلع بعد إجرائها عملية تجميلية شجعها الزوج على إجرائها استغنى عنها وقرر الزواج.

"سالي": حماتي بصقت في وشي

تحولت الحماة إلى قاسم مشترك في مختلف دعاوى الخلع، وهو ما حدث مع "سارة.هـ"، 27 عامًا، عندما وقفت أمام محكمة الأسرة بندر كفر الشيخ، شارحة أسباب طلبها الخلع.

تحوَّلت حياتها إلى سجن بعد تدخل حماتها في كل كبيرة وصغيرة في حياتها، حتى الذهاب لزيارة أهلها يكون بإذن مسبق منها دون اعتراض الزوج على ذلك.

تزوجت "سالي"، منذ عام ونصف من مهندس يعمل بالمملكة العربية السعودية، لكنه كان عديم الشخصية كما وصفته.

أصبحت الحماة تسيطر على حياة الزوجة بشكل كامل، حتى مصروف البيت، حيث تدقق عليها في المصروف جدا، لدرجة أن منعتها من الذهاب للدكتور للمتابعة المنتظمة خلال شهر حملها: "قالت لي ما انتي كويسة أهو هي مصاريف في الفاضي وخلاص".

عندما طلبت "سالي"، من حماتها البقاء في بيت أهلها بعد وضع طفلها، رفضت وافتعلت مشكلة بينها وبين زوجها، وبعد الولادة جاءت والدة سالي وكانت تنوي أن تظل معها: "والدتي جت تقعد بيا بعد الولادة بس حماتي مكنتش عايزاها وزعقت فيها ووصل الأمر بيها أنها تضرب أمي وتطردها وأنا قاعدة مش قادرة أعملها حاجة، وخدت مني بنتي وقالتلي لو مش عاجبك روحي معاها، وأنا كنت لسه والدة وراجعه البيت".

إصرار على اللجوء للخلع بعدما بصقت حماتها في وجهها وذلك لرغبتها في الولادة بمنزل أهلها، ورفضها ذهابها للاطمئنان على والدتها: "طلبت مني وامي عيانة أكلمها تليفون".