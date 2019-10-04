طريقة عمل المايونيز في البيت

يعتبر المايونيز من أكثر أنواع الصوص المفضلة لدى الجميع ونستخدمة مع معظم الأكلات، لذلك يقدم لكي، موقع "هن" طريقة عمل المايونيز بالمنزل، حسبما ذكرتها الشيف أميرة شنب على قناة سي بي سي سفرة. مقادير المايونيز صفار بيضتين ثلاث ملاعق كبيرة من زيت عباد الشمس ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ملعقة كبيرة من المستردة كوب من الحليب رشة ملح وفلفل أسود حسب الطلب ملعقتان كبيرتان من النشا Advertisements طريقة تحضير المايونيز نقوم بوضع الحليب على النار ثم نضيف اليه النشا مع التقليب جيدا حتى تذوب النشا تماما نخلط صفار البيض مع الزيت في الخلاط ثم نضيف الخل والمستردة والملح والفلفل الى الخليط ثم نبدأ بإضافة الحليب الساخن مع النشا بالتدريج ونخفق حتى نحصل على قوام المايونيز

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