- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
"سموذي القرع" من المشروبات التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.
قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل سموذي القرع، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"
مقادير سموذي القرع
ثلج
ملعقة كبيرة عسل
كوب زبادي
موز
3 ملاعق كبيرة لبن
صوص كراميل
كريمة مخفوقة
جوزة الطيب
كوب قرع بيوريه
طريقة تحضير سموذي القرع
- إضافة الموز مع القرع في الخلط.
- إضافة اللبن والزبادي وجوزة الطيب والعسل.
- إضافت مكعبات من الثلج في الخلاط.
- تزيين السموذي بالكريمة المخفوقة وصوص كراميل.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل سموذي القرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.