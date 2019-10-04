"سموذي القرع" من المشروبات التي يفضلها الكثيرون، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، نظرًا لمذاقها المميز.

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل سموذي القرع، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"

مقادير سموذي القرع

ثلج

ملعقة كبيرة عسل

كوب زبادي

موز

3 ملاعق كبيرة لبن

صوص كراميل

كريمة مخفوقة

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جوزة الطيب

كوب قرع بيوريه

طريقة تحضير سموذي القرع

- إضافة الموز مع القرع في الخلط.

- إضافة اللبن والزبادي وجوزة الطيب والعسل.

- إضافت مكعبات من الثلج في الخلاط.

- تزيين السموذي بالكريمة المخفوقة وصوص كراميل.