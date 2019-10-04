عرضت الشيف غادة التلي، طريقة عمل دجاج مشوي بالخضار، وذلك من خلال برنامجها "زعفران وفانيلا" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات الرئيسية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل دجاج مشوي بالخضار دجاجة كاملة. نصف كوب زبادي ملعقة صغيرة قرفة 2 ملعقة كبيرة صلصة ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة ربع كوب زيت زيتون 4 ملاعق كبيرة عصير ليمون ملعقة صغيرة كركم ملعقة صغيرة بابريكا ملح Advertisements فلفل أسود رشة جوزة الطيب ملعقة صغيرة بهارات بطاطس مكعبات باذنجان مكعبات كوسة مكعبات 2 كوب بسلة وجزر. طريقة عمل دجاج مشوي بالخضار يخلط الزبادي مع القرفة وصلصة وزنجبيل بودرة وزيت زيتون وعصير ليمون وكركم وبابريكا وملح وفلفل وجوزة الطيب وبهارات تتبل الدجاجة جيدا بالخليط ترفع الدجاجة وتتبل الخضراوات بنفس الخليط تدخل فرنا ساخنا حتى تنضج يرفع الورق الألمونيوم وتترك ليحمر الوجه

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