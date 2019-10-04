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ماذا تفعل ممارسة الرياضة ساعتين أسبوعيا في جسمك؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو" الألمانية أن ممارسة باعتدال تعمل على تقوية مفصل الركبة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أنه ينبغي ممارسة الرياضة بمعدل نحو 150 دقيقة أسبوعيا، مشيرة إلى أن الرياضات المناسبة لمفصل الركبة هي المشي وركوب الدراجات الهوائية، على عكس الرياضات، التي تتطلب تغيير الاتجاه بسرعة كرياضات الكرة.

وحذرت المجلة من أن المبالغة في ممارسة الرياضة تأتي بنتائج عكسية وتتسبب في الإصابة بقطع في الأربطة أو أضرار بما يعرف "بالهِلالَة المفصلية"، ما يمهد الطريق للإصابة بالتهاب المفصل التنكسي (الفُصال العظمي).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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