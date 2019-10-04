تعتبر صينية السجق بالخضار من الأطباق الشهية التي يتهافت عليها جميع أفراد الأسرة ويذهبون إلى أغلى المطاعم لتناولها، إلا أنها يمكن أعدادها في المنزل فمكوناتها وطريقة تحضيرها سهلة للغاية. وتقدم "هُن" في التقرير التالي طريقة عمل صينية سجق بالخضار للشيف الشربيني. مقادير صينية سجق بالخضار: سجق بلدي خضار مشكل بصل ثوم كزبرة خضراء كرفس طماطم فلفل حار Advertisements زيت كمون ملح فلفل أسود شطة طريقة تحضير صينية سجق بالخضار: - في طاسة على النار يوضع الثوم والبصل والفلفل الحار والجزر والسجق والكرفس والكزبرة الخضراء ونستمر في التقليب. - ثم تضاف بقية الخضراوات والطماطم والشطة والكمون وتقلب جيدًا. - توضع جميع المكونات في طاجن للفرن وتدخل فرنًا ساخنًا لتكمل نضجها، ثم تقدم.

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