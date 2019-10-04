نصحت الفنانة إنجي وجدان الفتاة بأن تحب نفسها كما هي: "البنت تحب نفسها زي ما هي وعايزة تخس أو مش عايزة تخس محدش له دعوة ودي حاجة بتاعتها هي".
وأضافت خلال لقائها مع الفنان شريف منير وابنته أسما شريف منير في برنامج "أنا وبنتي" المذاع عبر فضائية "ON E": "ودايمًا بقول اللي عايز يخس يحب نفسه الأول عشان يعرف يخس".
وأكدت وجدان أن موضوع السمنة وزيادة الوزن يعرض صاحبه للتنمر "دايمًا يعتبروا البنت التخينة دي مش حلوة ولما ييجي لها عريس يقولها لو تخسي شوية".
من جانبها، حكت أسما شريف منير عن موقف صعب تعرضت له صديقة لها: "كان فيه واحدة صاحبتي أعرفها والله العظيم خطيبها لما كان بييجي عشان يخرج معاها يجيب معاه ميزان في العربية ويوزنها الأول ولو لقاها زايدة يقولها باي باي ومش هتخرجي معايا النهارده"، مشيرة إلى أن صديقتها تركت هذا الشاب ولم توافق على استكمال الخطوبة والزواج.
كانت هذه تفاصيل خبر أسما شريف منير تحكي موقفا صادما: شاب يحمل ميزانا في سيارته لوزن خطيبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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