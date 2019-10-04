طريقة عمل سلطة التونة بالبطاطس

سلطة التونة بالبطاطس من السلطات التي يفضلها الكثيرون، نظرً لأنها خفيفة على المعدة، لذيذة، صحية، وعلاوة على ذلك فهي سهلة وسريعة التحضير. مقادير سلطة التونة بالبطاطس بطاطس مسلوقة مقطعة مكعبات. تونة. مايونيز. بصل أحمر. زيتون أسود مخلي ومقطع. طماطم. فلفل رومي. Advertisements عصير ليمون. كمون. زيت زيتون. طريقة تحضير سلطة التونة بالبطاطس اخلطي المايونيز مع عصير الليمون والكمون وملح وفلفل وزيت الزيتون للحصول على الدريسينج. ضيفي له التونة والبطاطس واخلطيهم معًا. في وعاء التقديم رصي باقي المقادير. ضيفي الدريسينج، ثم قدميها باردة.

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