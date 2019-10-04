عصير فعال لعلاج نزلات البرد

نزلات البرد من الأمراض المزعجة للغاية، كما أنها تصيب الشخص في هذا الوقت تحديدًا من السنة بكثرة، نظرًا لأن المناخ في الصباح يكون حارا، وفي المساء يكون باردا إلى حدٍ ما. يقدم لكِ موقع "هن" طريقة تحضير العصير السحري للوقاية ولعلاج نزلات البرد. مقادير العصير ثمرة جزر. زنجبيل طازج. ثمرة كيوي. برتقالتان. Advertisements ملعقتان كبيرتان من عسل النحل. شريحتان من الأناناس. ماء حسب الرغبة. طريقة تحضير العصير ضعي في الخلاط الكهربائي الجزر، مع الكيوي والأناناس، وعصير البرتقال. وأضيفي إليهم العسل والماء واستمري في الخلط للحصول على عصير ممتزج تمامًا، ثم قدميه فاترًا.

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