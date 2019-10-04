مشاركات في معرض "تراثنا": تجربة ناجحة ونتمنى تكرارها

لليوم الثانى على التوالي، شهد معرض "تراثنا"، إقبالًا كثيفًا، وظهور تجارب ناجحة داخل المعرض، تساهم في جذب عدد أكبر من الزوار.

ومن هذه التجارب الناجحة نهلة أحمد محمد، 37 عاماً، تقطن بمنطقة المعادي، وإحدى المشتركات في معرض "تراثنا"، تقول: "إنها للمرة الثانية تشترك فى ذلك المعرض، إذ تعرض الإكسسوارات والمنسوجات اليدوية التي تقوم بتصنيعها داخل ورشتها الخاصة التي تديرها، بمساعدة 13 فرداً".

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وأضافت: "اشتركت في الدورة اللي فاتت للمعرض، لكن تجربتي السنة دي مختلفة من حيث دعاية المعرض والإقبال عليه"، مشيرة إلى اشتراكها في عرض منتجاتها في معارض عدة على المستويين الداخلي والخارجي، لكن "تراثنا" من أكثر التجارب نجاحاً، على حد قولها: "المعرض هنا بيزوره عدد كبير من الناس، أغلبهم جايين يشتروا وفاهمين قيمة المعروضات، مش مجرد ناس بتيجي تتفرج وتمشي".

وتابعت "نهلة" أن جميع معروضاتها مصنوعة يدوياً، لإحياء الحرف اليدوية: "شغل الهاند ميد مختلف عن الشغل المصنوع وبيجذب الناس أكتر لأنه بيكون ليه طابع فني مميز".

وقالت هدى عبدالرازق، 30 عاماً، مشتركة بمعرض "تراثنا"، تعرض داخله مجموعة من المفروشات بعضها منسوج يدوياً، إن هذه هي التجربة الأولى لها في الاشتراك بالمعرض، وأشارت إلى نجاح تجربتها داخل المعرض، إذ يتردد عليها عدد كبير من المواطنين الذين يريدون شراء المنسوجات وخاصة اليدوية: "تجربة حلوة إني أشترك في معرض زي تراثنا، لأنه معرض على مستوى كبير من التنظيم، وعليه إقبال كبير من المواطنين"، مضيفة أنها ستشارك مرة أخرى في حالة وجود دورات مقبلة: "التجربة حلوة وتشجع على تكرارها أكتر من مرة، لأن الاشتراك فيها لوحده مكسب".