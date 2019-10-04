استضافت الإعلامية منى الشاذلي الفنانة ميرنا وليد وبناتها مريم ومايا في حلقة الخميس من برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC".
وشاركت ميرنا وليد وبناتها في لعبة الأسئلة ووجهت لهم منى الشاذلي بعض الأسئلة عن حياتهم الشخصية وأجابوا عليها.
وأكدت ميرنا وليد وبناتها أنها تذاكر لهم دروسهم بشكل دائم وأنها تحرص على متابعة واجباتهم المدرسية طوال فترة الدراسة.
وأجمعت مريم ومايا أن والدتهم ميرنا وليد "بتعك" في الأكل بينما اعترفت ميرنا وليد أن بناتها يحصلوا على ملابسها وأدوات تجميلها ليلعبوا بها.
واعترفت مريم ومايا أنهن يخدعن والدتهن أحيانًا ويدعين المرض كي لا يذهبن للمدرسة وأنهن ينجحن في خداعها فعلًا، وقاموا بالبكاء بشكل مصطنع خلال الحلقة وقالت الإعلامية منى الشاذلي "أنا نفسي صدقت".
كانت هذه تفاصيل خبر مايا ومريم بنات ميرنا وليد: "ماما بتعك في الأكل.. وبنضحك عليها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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