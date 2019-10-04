محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري لطفلك "كب كيك" مالح، لطفلك للمدرسة، على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في وصفات الطعام. المكونات: 120 جم دقيق حوالى نص كوب ملعقة صغيرة بيكنج بودر 100 مللى حليب حوالى نص كوب بيضة ملعقة صغيرة سمسم ملعقة صغيرة حبة البركة ملعقتين شيدر مبشورة Advertisements ملعقتين بارميزان مبشورة رشة فلفل اسود رشة ملح 3 ملاعق زيت زيتون او زبدة مذابة شرايح بسطرمة او ببرونى او سلامى للوجه الخطوات: نخلط المقادير الجافة ونخلط المقادير السائلة نضع المقادير السائلة فوق الجافة ونحرك جيدا ثم نضيف الجبنة ونخلط. نصب الخليط بالتساوى فى اكواب الكب كيك السيليكون او الورق ونضع البسطرمة على الوجه. تدخل الفرن حوالى 10 ل 15 دقيقة، ويقدم .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل "كب كيك" مالح للمدرسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.