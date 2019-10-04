الامارات | زيت بذور اللفت يساعدك على التخلص من دهون البطن

شكرا لقرائتكم خبر عن زيت بذور اللفت يساعدك على التخلص من دهون البطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثبتت دراسة لجامعة بنسلفانيا الأمريكية أن زيت بذور اللفت يعتبر سلاحا مدهشا للتخلص من دهون البطن والمساعدة على إنقاص الوزن بشكل عام.

وأثبتت الدراسة الأميركية أن الأشخاص الذين تناولوا زيت بذور اللفت فقدوا نحو 110 غرامات من دهون الجسم في الشهر، وبالتحديد في منطقة البطن، وعللت الدراسة هذه الميزة في زيت بذور اللفت بأنه يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تنقض بالمعني الحرفي للكلمة على دهون البطن وتساعد على حرقها.

ويمكن دمج زيت بذور اللفت في النظام الغذائي وخاصة نوع الزيت المعصور على البارد؛ حيث يحتفظ بأكثر عناصره الغذائية، ويمكن أيضاً دمجه في العصائر، فعلى سبيل المثال يتم إضافة ملعقتين كبيرتين من زيت بذور اللفت مع 100 غرام من عصير البرتقال و100 غرام من الحليب قليل الدسم، و100 غرام من عصير الفراولة.