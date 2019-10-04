الامارات | أعراض تستلزم استشارة طبيب العيون

شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض تستلزم استشارة طبيب العيون والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «الصيدليات الحديثة» أن بعض الأعراض تستلزم استشارة طبيب العيون فوراً، مثل رؤية بقع سوداء تتساقط من أعلى إلى أسفل كالمطر؛ حيث إنها تنذر بحدوث نزيف داخل العين.
وأضافت المجلة الألمانية أن الرؤية المزدوجة المفاجئة قد ترجع إلى التهابات في تجويف العين أو أورام أو سكتة دماغية، في حين قد تشير رؤية برق ضوئي إلى انحلال الشبكية، كما أن احمرار العين الشديد الذي لا يتلاشى من تلقاء نفسه، قد يرجع إلى التهاب خطير.
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