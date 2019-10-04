شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان حريرية وألوان لأناقة مكتبية تكسر الروتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمكنك تعزيز خزانة ملابسك الرسمية بلمسة أنيقة ومرحة من خلال القطع التي تقدمها ba&sh، في هذا الموسم، حيث توفر العلامة تشكيلة من القمصان الحريرية ذات الألوان اللافتة والطبعات المميزة، التي تضفي لمسة تكسر روتين الملابس المكتبية الروتينية المملة، لما تتميز به من طبعات وزخرفات نباتية، ومطبوعات حيوانية، يتم موازنتها بقطع رسمية من اللونين الأسود والكريمي، من سراويل طويلة وسترات ذات قصات رسمية. تقدم المجموعة الخريفية أيضاً اكسسوارات جلدية مناسبة للعمل والخروج اليومي، مثل الأحزمة الجلدية الرفيعة والعريضة وأحذية الـ«بوت» عالية العنق. Advertisements Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | قمصان حريرية وألوان لأناقة مكتبية تكسر الروتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.