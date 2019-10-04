الامارات | 5 حقائق عن الابتسامة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق عن الابتسامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «تعبير يرتسم على الوجه مشابه للضحك، ويدل على السعادة والبهجة»، هذا هو تعريف قاموس دودن الألماني للابتسامة، واعتبروها علامة على التعاطف وحسن النية، ولكن ليس هذا فقط، لكن العلماء بينوا خمس حقائق عن الابتسامات على الشكل التالي:

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